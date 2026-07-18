El defensor ecuatoriano John Narváez fue expulsado con tarjeta roja directa al minuto 45+4 del primer tiempo en el duelo entre ADT y Universitario de Deportes por la Liga 1. La acción se produjo tras una revisión en el VAR, luego de una fuerte entrada en forma de plancha contra el mediocampista argentino Héctor Fértoli. El árbitro no dudó en sancionar la jugada tras observar las imágenes, dejando a ADT con un hombre menos antes del descanso. La expulsión condicionó el trámite del encuentro y generó reclamos por parte del conjunto local.

El defensor ecuatoriano John Narváez fue expulsado con tarjeta roja directa al minuto 45+4 del primer tiempo en el duelo entre ADT y Universitario de Deportes por la Liga 1. La acción se produjo tras una revisión en el VAR, luego de una fuerte entrada en forma de plancha contra el mediocampista argentino Héctor Fértoli. El árbitro no dudó en sancionar la jugada tras observar las imágenes, dejando a ADT con un hombre menos antes del descanso. La expulsión condicionó el trámite del encuentro y generó reclamos por parte del conjunto local. 🔴 TARJETA ROJA PARA NARVÁEZ #ADT 1-2 #Universitario



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