Cayó la noche en Lima -en un jueves abrileño cualquiera- y el Estadio Nacional se prestó para ser el escenario perfecto de una especial reunión entre dos leyendas de la portería. Aquel jueves, automáticamente, dejó de ser corriente. Y la postal que dejó aquel encuentro mágico es tan histórica como los protagonistas. Johnny Vegas y Rogério Ceni, ya lejos de los tres palos que retrataron sus carreras, se juntaron en el interior del coloso y -por qué no- ambos recordaron los exclusivos romances que tuvieron con el gol.

El partidazo entre Ayacucho FC y Sao Paulo (2-3) por la Copa Sudamericana en Lima pasó a segundo plano cuando el preparador de arqueros del cuadro ayacuchano y el DT del ‘Tricolor Paulista’ coincidieron en el mismo tiempo y espacio.

Vegas y Ceni, dos artilleros con guantes, se cruzaron en el campo del Estadio Nacional, aunque ya ambos sin los guantes puestos. Al exguardameta peruano no se le hizo difícil reconocer a su colega brasileño. Le saludó, se presentó y se llevó la sorpresa de que Rogério también lo reconocía en toda su dimensión .

“Nos cruzamos en la cancha y le digo ‘hola, un placer conocerte. Mi nombre es Johnny’. ‘Sí, tú eres Vegas’, me dice, ‘el que hace goles como yo. Un placer. Ahorita que se calme todo esto conversamos un poquito más’”, nos cuenta Vegas.

Ya sin mucha acción sobre el verde, Johnny y Rogerio se volvieron a juntar e intercambiaron palabras de admiración. En cuestión de minutos, se desencadenaron un sinfín de elogios, como era de esperarse.

“Me dijo ‘qué bueno, qué gusto conocerte. Sí he estado pendiente tuyo y de los goles. Le dije que ‘muchas gracias, viniendo de ti que eres el máximo goleador’. ‘No’, me dice. ‘En Brasil se juegan muchos más partidos que acá en Perú, pero qué gusto conocer un colega que hizo lo mismo en su país’”, detalla.

El tiempo se agotó, pero la charla continuará más adelante. Ya no en Lima, sino en Sao Paulo, justamente el 25 de mayo, para la última fecha de la Sudamericana. Ese día, el ‘Tricolor Paulista’ recibirá a Ayacucho FC para cerrar la fase de grupos del certamen. Y Rogério recibirá a Johnny como en casa.

“Un periodista brasilero se comunicó con el jefe de prensa de nosotros y hablaron para una foto. Me acerqué, nos tomamos la foto y me dijo ‘en Brasil conversamos más tiempo. Por la premura acá del juego no se pudo conversar mucho, pero sí o sí tenemos una charla pendiente en Sao Paulo”, relata.

Que gusto conocerte Rogerio Ceni, en lo que más disfrutamos, el futbol.



En esta foto hay 178 goles.



foto (Pablo Castro Martínez) pic.twitter.com/BwG6afv99d — Johnny Vegas (@johnnyvegasf) April 8, 2022

Una postal goleadora

Tan solo imaginarlo resulta increíble. Inverosímil. ¿Cómo una foto de dos porteros puede reunir 177 goles? Es una cantidad ampliamente extraordinaria para dos personas que tenían como principal responsabilidad evitar goles, en vez de marcarlos. Pero así ha sido esa época romántica de los porteros goleadores, que quizá nunca más se vuelva a repetir.

En sus 20 años de carrera, Johnny Vegas celebró 45 goles propios, 40 de ellos en la Primera División, uno en la Copa Sudamericana y cuatro en Segunda División . Gracias a esa capacidad de anotar, el peruano se consolidó como el tercer portero más goleador en la historia del fútbol, solo por debajo del paraguayo José Luis Chilavert (62 goles) y el brasileño Rogério Ceni (132).

Feliz día internacional del Portero, para todos los porteros de Perú y el mundo.

"Somos el héroe solitario" #DiaInternacionalDelPortero pic.twitter.com/IqD31hMwGx — Johnny Vegas (@johnnyvegasf) April 14, 2022

Vegas fue más contemporáneo a Ceni, de quien siempre estuvo atento, pero eso no quiere decir que no estuvo pendiente también de Chilavert. De hecho, tanto el brasileño como el paraguayo fueron una fuente de inspiración para el peruano, que sueña con reunirse con los dos algún día y dejar una foto más histórica que la de hace unos días.

“Te imaginas juntar a Chilavert, a Rogério. Estar ahí presente con esos monstruos para mí sería un placer, pero lamentablemente por diferentes cosas no se puede. Los tres somos sudamericanos y cada uno en su momento siempre trato de que las cosas se den mérito. Sería un logro o sueño juntar a los tres, tomar una foto y conversar de tantas cosas que nos dio el fútbol”, expresa Johnny Vegas.

Sea como fuere, el simple hecho de reunirse con Ceni unos minutos ya quedará marcado en el peruano como una de las anécdotas más especiales de su vida y carrera. Para él no hay nada mejor que el reconocimiento de un colega que obró de la misma forma -con goles- en el campo.

“Encontrarte con colegas y que ellos te conozcan, eso para mí es gratificante. El solo hecho de ser reconocido por alguien que no es de tu país y que hizo lo mismo que tú, para mí es más que cualquier premio que me puedan dar. Es un galardón muy especial”, manifiesta.

La clave de gol

No hay un secreto para ser un portero goleador como Johnny Vegas, Rogério Ceni o el mismo Chilavert. Personalmente, la clave para el exportero peruano era trabajar arduamente hasta el cansancio y enriquecer constantemente su técnica. Después, solo tenía que esperar la oportunidad a través de un tiro libre o un penal para ayudar a su equipo con las ejecuciones.

Eso sí, resulta muy importante tener toda la confianza necesaria para abandonar la portería propia, asumir los riesgos lógicos de ello, e ir hasta el campo rival para cazar el gol. Todo esto siempre en beneficio del equipo.

“ El temperamento y la personalidad de poder ayudar al equipo a ganar nos hizo goleadores. En lo personal, yo practicaba y mejoraba mi técnica. Yo creo que el arquero tanto como un jugador quiere que el equipo gane y si tiene la posibilidad de ayudar a conseguir ese objetivo, es importante”, dijo Vegas.

Johnny Vegas es preparador de arqueros de Ayacucho FC | Foto: @johnnyvegasf

En el pasado ha quedado ese periodo representativo en el que se hizo costumbre ver a guardianes de la portería marcando goles. Difícilmente, esa época se vuelva a repetir. Actualmente, son pocos- o ninguno- los que se atreven a vivir un romance como el que vivieron Vegas y Ceni con el gol.

“Es muy complicado, porque hay que tener personalidad, hay que tener buena técnica, hay que trabajarlo. Por ejemplo, no veo ni en juveniles ni en mayores arqueros goleadores, así que va a ser complicado. Esperemos que en un futuro salgan arqueros así para beneficio de sus equipos”, sentenció Johnny.