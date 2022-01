Conforme a los criterios de Saber más

“Es posible que incorporemos algún arquero”, nos había adelantado el técnico Carlos Bustos en una reciente entrevista. Y parece que el indicado será Jonathan Medina (Arequipa, 1993). El ex Sport Boys, nominado al mejor de su puesto en 2019 pero que en la última temporada perdió lugar en el cuadro rosado, tiene todo listo para convertirse en nuevo jugador de Alianza Lima -solo debe pasar los exámenes médicos- y ser, en un principio, el segundo guardameta detrás de Ángelo Campos. Medina conversó con DT El Comercio sobre sus sensaciones y dejó un mensaje al hincha blanquiazul.

-¿Esperabas estar tan cerca de concretar tu llegada a Alianza Lima?

La verdad que no. Estoy con un poco de sorpresa porque no estaba en mis planes. No pensé que un equipo como Alianza iba a comunicarse conmigo. Pero estoy contento, feliz de este nuevo reto, está nueva oportunidad para demostrar el profesional que puedo llegar a ser.

-¿Se comunicaron contigo recién?

Sí. Me llamaron hace un par de días para comentarme sobre el interés y la chance de llegar.

-En primera impresión, llegas como segundo arquero detrás de Ángelo Campos

Sí. Las cosas son así. Pero voy a luchar por el puesto desde un primer momento. El que mejor está va a terminar jugando. Jugar en Alianza siempre motiva, por ahora estoy ansioso porque todo se concrete.

-¿Qué falta para que firmes contrato?

Solo pasar los exámenes médicos. Desde el club me comunicaron que entre hoy y mañana se dará eso, así que toca esperar un poco y con la confianza de que todo salga bien.

-¿Pudiste hablar con Carlos Bustos?

No, aún no he llegado a hablar con el profesor. Espero que todo se concrete para hacerlo, conocerlo un poco más y saber de qué trata su sistema, su manera de trabajar y su forma de ver el fútbol.

¿Te ilusiona compartir equipo con Jefferson Farfán?

Definitivamente que sí. Es un equipo grande, con mucha historia, a cualquier jugador le ilusiona jugar por un equipo como Alianza.

-¿Tuviste otras propuestas?

Sí, tuve algunas antes del llamado de Alianza, pero no se llegaron a concretar por temas fuera de lo deportivo. Lo de Alianza salió de un momento para otro y cuando me llamaron no dudé ni un segundo en aceptar.

-En los últimos años, los arqueros que llegaron al club no lograron consolidarse y terminaron saliendo. ¿Te pesa ese antecedente?

Yo afronto el reto con mucha humildad y paciencia de saber que llego a pelear un puesto. Llego al club para demostrar mi profesionalismo, para darle al hincha la tranquilidad de que encontrarán en mí a un futbolista que lo dará todo ni bien se ponga la insignia del club en el pecho. De eso no debe haber dudas.

-A partir de este año se jugará con hinchada. ¿Te ilusiona tener la presión del hincha en los partidos?

Es lindo que la gente vuelva al estadio porque te hace jugar de una manera distinta. La presión de la gente siempre es buena. Va a ser un 2022 distinto y lindo, y espero que sea bueno para Alianza Lima.

-Un año con retos grandes y diversos torneos: Copa Libertadores, Liga 1, Copa Bicentenario y la Supercopa. De hecho, es posible que debutes ante Sport Boys, tu exequipo, en la primera fecha porque Campos podría estar en la selección

Claro, como te digo, uno se entrena y trabaja desde el primer día para estar listo y dar la talla a lo que quiere el entrenador para tener un buen rendimiento cuando sea requerido.

Por el momento, Alianza Lima tiene tres arqueros: Ángelo Campos (el de la foto), Franco Saravia y Ángel de la Cruz.

-En el 2021, Alianza hizo su sistema desde la defensa, con Campos ordenando desde su posición. ¿Cómo estás mentalmente para liderar cuando te toque?

Bien, tranquilo. La verdad es que nunca he tenido problemas con eso a la hora de pararme bajo los tres palos. Por ahí no va la preocupación, si es que eso piensa el hincha. Tengo la plena seguridad de que no me va a pesar el pararme en el arco de Alianza Lima.

-Tuviste un gran 2019 siendo nominado a mejor portero de la Liga, pero en la última temporada casi ni atajaste, ¿qué pasó?

Fue decisión técnica. Cada uno trae a los jugadores que cree que mejor le rendirán para su equipo y el entrenador del año pasado comentó en algún momento que yo no estaba en sus planes, pero como tenía contrato me quedé. Eso pasó.

-Hablando un poco de ti, ¿es cierto que los videojuegos son, para ti, una forma de liberar la presión?

Sí. Es un pasatiempo en el que encontré una manera de relajarme, de tener la mente en blanco un poco y desestresarme de todo lo que vivimos día a día. Pero ahora juego poco porque estudio por las tardes y se me complica un poco.

-¿Qué estudias?

Estoy cursando el último año de gastronomía. Es mi otra pasión compartida con el fútbol y los videojuegos.

-Debutaste con Juan Reynoso en Melgar y fuiste parte del plantel campeón en el centenario del club

En 2010 empezó a jugar el Torneo de Reservas y yo estaba en el colegio. Y un profesor de Melgar me jaló. Terminé debutando en el 2014 con Juan y al año siguiente disfruté algunos partidos del título histórico del club.

Jonathan Medina fue nominado a "Mejor portero" en 2019. En el 2021 disputó solo un partido con Sport Boys.

-Jugaste en Melgar, Real Garcilaso (hoy Cusco FC), Comerciantes Unidos y Sport Boys; equipos en los que el portero tiene mucho trabajo. En Alianza la historia será distinta: debes responder en las pocas que te lleguen, casi sin margen de error.

Claro. Será una situación distinta a la que uno está acostumbrado. Cuando juegan en equipos como en los que yo estuve, el otro equipo te ataca y ataca, y vas a tener varias para atajar. En cambio en Alianza será diferente, hay que estar preparado para que esa única llegada la salves.

-¿Eso termina siendo una ventaja o una desventaja?

Para mí es mucho más sencillo. Mientras menos te llegue el rival es mejor, significa que estás ordenando bien a tu equipo, dirigiendo bien a tu defensa.

-Haciendo un autoanálisis, ¿cuáles son tus fortalezas y los puntos que debes mejorar?

Mis fortalezas son el juego aéreo y los reflejos bajo los tres palos. Lo que debo mejorar, y es lo que vengo trabajando, es el juego con los pies.

-¿Qué mensaje le darías al hincha blanquiazul, al que le tomó por sorpresa tu inminente llegada?

Darle la tranquilidad del caso. En mí van a encontrar un profesional a carta cabal, voy a demostrar el profesionalismo que tengo mediante las oportunidades que me vaya dando el profesor para sacar adelante al equipo y lograr cosas importantes.

