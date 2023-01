Era importante escuchar el volante mixto con más proyección en Universitario. Sobre todo ahora que se aproxima el inicio del campeonato y poco después la Copa Sudamericana, donde chocarán con Cienciano. “Bien, me sentí muy bien, fue un día muy lindo, el tema de la presentación ha sido maravilloso, todo lo que me ha tocado vivir ahora. El tema del amistoso, me sentí bien, me hubiera gustado jugar un poco más, no se pudo dar, pero lo importante es que pude ingresar”, nos dijo Guivin.

Jordan Guivin dio detalles sobre lo que vivió en la 'Noche Crema' | Foto: Prensa U / ALEX MELGAREJO

Asimismo, habló del duelo ante Cienciano, programado hasta el momento para el lunes 23 de enero, a las 8:00 p.m, en el Estadio Monumental. “El tema del debut ante Cienciano, ahora lo vamos a enfrentar en la primera fecha y luego por la Copa Sudamericana. Es un rival que se ha venido reforzando muy bien, ahora en su presentación y tenemos que trabajar de la mejor manera el día que nos toque jugar contra ellos”, agregó.

Por último, Jordan Guivin aprovechó la conversación con El Comercio para enviarle un saludo al hincha de Universitario que en el primer partido del año no defraudó y acompañó al equipo, asistiendo al Estadio Monumental. “Al hincha decirle que nos apoye en todo momento. El año pasado se notó que son muy importantes. Al igual que ellos, yo estoy ilusionado con el nuevo plantel, que nos apoyen siempre, porque estamos dando el 100 por ciento en cada entrenamiento y en cada partido amistoso que nos está tocando jugar. Eso es lo que le podría decir”, finalizó.

Universitario de Deportes inicia hoy su gira de amistosos en Chile: hoy enfrentará Curicó Unido, a las 5:00 p.m. (hora peruana) y el domingo jugará ante Ñublense a las 4:30 p.m. (hora peruana).