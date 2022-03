Conforme a los criterios de Saber más

Los dos goles al DIM de Colombia en la Copa Libertadores o los litros de sudor que dejó en cada partido de aquel 1993, año en que la Universitario salió bicampeón nacional. Elija el motivo que quiera, pero todos estos hechos convirtieron a Jorge Amado Nunes (Berazategui, 1961) en unos de los últimos ídolos de la institución merengue. Un idilio que ni es inexorable paso del tiempo ha podido romper. Un amor eterno. Hasta que la muerte los separe, como diría el cura en la iglesia. Hoy instalado en Cali luego de su paso por el fútbol panameño, el ‘Cenizo’ nunca le pierde el rastro a su crema querida. A miles de kilómetros sigue el presente del equipo, sufrió con la eliminación en la Copa Libertadores y de paso, en esta charla con DT El Comercio, habla del Perú vs. Paraguay. “Será una final del mundo”, nos avisa a ese partido que será por la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

—¿Cómo ve el presente de Universitario?

Analizar la problemática de la ‘U’ es muy complejo. Todos sabemos que es un club intervenido hace años. Siempre que empieza una temporada el hincha se llena de expectativa, la ilusión de ser campeón, pero el equipo se arma de acuerdo a las posibilidades económicas que hay. No se arma de acuerdo a la historia de la institución y de su gran afición. La ‘U’ te llena un estadio, la hinchada es importante, pero todo pasa dentro de la cancha. Si no tienes buenos jugadores es muy difícil. Hoy la ‘U’ tiene un equipo que se merece porque es lo que puede contratar por el presupuesto que tienen. Fácil es opinar, criticar o decir que los jugadores no sirven, no quieren a la camiseta, pero no es así. Muchas veces el futbolista se calla.

—¿Cómo es eso de que el jugador calla?

No estoy hablando de esta administración, pero antes les debían dos o tres meses y les hacían firmar planilla. Entonces si el jugador no tiene la tranquilidad necesaria para desarrollarse dentro de un ámbito normal, es muy complicado. Y no hablo solo de cobrar a fin de mes sino que el club siempre es un interrogante porque no sabes si la administración va a durar o no. No hay un proyecto por eso mismo. Lo que sí puedo criticar es que se perdió el liderazgo a nivel de jugadores. Antes habían jugadores que daban la cara, explicaban los motivos y la situación. Hoy no. Eso lo entiendo porque sé muchas cosas que pasan en el club. Hay temor y tienen que cuidar su trabajo, su posibilidad laboral.

—En sus tiempos de futbolista se decía que a la ‘U’, a veces, le alcanzaba con la garra. ¿Hoy es así?

El club tiene un ADN, claro. A través de la garra se ha podido revertir situaciones complicadas. Puedes ganar uno o dos partidos, pero no toda la vida. El fútbol hay que jugarlo bien, hay que tener buenos jugadores, de buen pie. No alcanza solamente con la garra. La garra es fundamental, pero si no tienes un buen jugadores que no sabe dar tres pases seguidos, no tiene habilidad ni inteligencia para jugarle de igual a igual a ciertos equipos, y tampoco la mentalidad, ahí es complicado. La garra es un complemento. La ‘U’ de mi época tenía buenos jugadores que te ganaba porque tenía un fútbol superior, con jugadores de buen pie, Había momentos en que ese equipo acudía a la garra, pero en el fútbol, y más el de ahora, eso solo no alcanza.

—Menos aún alcanza a nivel internacional, ¿no? En la Copa Libertadores casi siempre nos va mal…

Sí, mira. Acá en Colombia también están molestos porque la fase previa te da la posibilidad de meter más equipos, pero está claro que esos equipos que entran no están preparados para competir a ese nivel tan exigente que te imprime la Copa Libertadores. Solo ve los equipos brasileños, el presupuesto que tienen sus planteles impresionantes, repatrían jugadores importantísimos. Es una liga que se ha fortalecido más y tienen gran cantidad de refuerzos. Antes el fútbol brasileño era auténtico de ellos, nacionalista, casi no habían extranjeros y la mayoría de entrenadores era de allá. Ahora han cambiado esa mentalidad, abrieron sus puestos y se volvieron súper competitivos, además del poder económico. La diferencia económica es muy grande y ahí nacen los problemas para equipos de Paraguay, Colombia, Perú.

Santiago Molina, el talentoso peruano de 10 años, destaca con sus habilidades con el balón. Es delantero, de excelente dribling y pegada. Acudirá a probarse en el Charlotte FC de la MLS para iniciar su camino como futbolista

—¿Vio los dos partidos de la ‘U’ en la Libertadores de este año? ¿Qué le pareció Piero Quispe, el futbolista sensación del equipo?

Demostró mucha calidad, pero todavía es un proyecto. No hay que apurarlo ni llenarlo de elogios como suelen hacer allá. La prensa peruana lo endiosa y después están esperando a ver cuando sale el ampay para ver dónde estaba tomando. Yo creo que hay que tener más tranquilidad. Ojalá Piero tenga contención familiar y que entienda que recién empieza, que en el fútbol a veces puedes llegar por circunstancias pero lo más difícil es mantenerse, que a esta corta edad la fama y el dinero, si no estás preparado mentalmente, te puede jugar una mala pasada. Ojalá que todo esto lo asimile de la mejor manera y termine siendo lo que más o menos avizoró hasta ahora. Hace poco vi unas declaraciones de su papá llorando, que la vida de ellos ha sido muy dura.

—Muchos no valoran eso...

Él también tiene que ser consciente de todo lo que le ha costado llegar y que en el fútbol solamente llegan a triunfar los que son buenos profesionales sino va a terminar siendo un número más dentro del fútbol como los miles de casos que hay. Yo me pregunto dónde estará De la Cruz, que apareció en la ‘U’ hace años, una maravilla el muchacho y fue desapareciendo. Hizo una gran aparición y después se apagó.

—Uno de los temas que más se debate en estos días es la posible contratación de Andy Polo, quien ha sido denunciado por su exesposa por violencia familiar. ¿Usted qué opina al respecto?

Pero el problema no es Polo ni su vida privada. Lo que pasa es que, discúlpame lo que te diré, pero la prensa es muy amarillista. No todos, claro. Él tiene sus problemas como todo el mundo lo debe tener, pero es un personaje público y hablan de eso justamente porque está latente la posibilidad de su fichaje. El problema de la ‘U’ es mucho más profundo, un club que no campeona hace nueve años, intervenido, con un equipo que no está acorde a su historia porque tiene dificultades económicas. Pienso que así como pueden cuestionar la vida privada de Polo, también pueden decir que en la ‘U’ hay jugadores que llevan en el club estos nueve años y no han ganado ningún título. ¿Qué mérito hicieron para seguir en el club? La sociedad es hipócrita, nos ponemos del lado más fácil, el de juzgar.

Jorge Nunes marcando a Waldir Sáenz en un clásico en los 90. Foto: Archivo El Comercio.

LEE TAMBIÉN | Kylian Mbappé: el as de espadas más deseado del mundo

—Se acerca el centenario del club, ¿tiene como objetivo regresar al club en algún puesto?

Antes me planteaba muchas cosas con el tema sentimental de la ‘U’. Yo soy hincha, quiero mucho a la institución, pero a medida que van pasando los años me doy cuenta del manejo que le dan al club y la verdad es que no estoy muy acorde con todo eso.

—Es difícil no hablar en estos días, después de la tragedia ocurrida en México, de los barras bravas en el fútbol. ¿Qué postura tiene acerca de este tema?

Es triste ver las imágenes. Están acabando con el fútbol. Y la sanción que sacaron es de reírse. La FIFA tiene que intervenir, no puede permitir eso. Murieron más de quince personas, una bestialidad lo que sucedió. Eso son delincuentes, asesinos. Pero te digo algo: los dirigentes tienen la solución. Acá no vamos a eximir de responsabilidad a nadie. La liga inglesa se paseó por el mundo ofreciendo a las federaciones la forma para erradicar la violencia y el tema de los barras bravas o hooligans, como ellos los llaman. Allá lo hicieron muy bien. Pero acá los dirigentes no hacen nada pese a tener la potestad para frenar eso. Muchos barras bravas aprendieron de los argentinos y ahora eso es un negocio para ellos porque presionan a los dirigentes por cierta cantidad de entradas.

—¿Tuvo alguna vez algún roce con barras bravas?

Sí. En el fútbol estás expuesto a eso. Me acuerdo cuando jugaba en Vélez Sarsfield. Perdimos 5-1 de local ante Deportivo Español, entonces entraron con un revolver al vestuario a presionarnos. Le pegaron un cachazo al presidente del club en la cabeza y se la reventaron. O la vez que, como jugador, a la salida de un estadio vienen hinchas de otros equipos a insultarte o querer pegar, y tú estás con la familia. El fútbol es pasional, pero a veces irracional. Pero no es un problema que nace en el fútbol. La sociedad está enferma, es un arrastre todo lo que estamos viviendo.

—Pasando a las Eliminatorias: Perú enfrentará a Uruguay y, aún perdiendo, puede clasificar ganándole a Paraguay acá, ¿cómo analiza ese partido?

Eso es un arma de doble filo. En las Eliminatorias pasadas, en la última fecha, Perú empató con Colombia en Lima. Esa vez si Paraguay le ganaba 1-0 a Venezuela como local entraba al Mundial como cuarto y mandaba a Colombia al repechaje. Lamentablemente el equipo terminó perdiendo 1-0 como local y ante el colero. Quedó fuera. Es un golpe que aún nos duele. Entonces no creo que se vaya a confiar porque en el fútbol todo puede suceder, así que hay que tener los pies sobre la tierra y salir a jugar como se amerita. Son dos finales y no pueden decir qué pasa si con Uruguay perdemos. A Uruguay tienen que salir a ganar o empatar y después se tendrán que jugar una final, algo similar a la final del mundo.

Jorge Amado Nunes dirigió a la 'U' entre 2006 y 2007.

—¿Cuánto revolucionó Ricardo Gareca a la selección peruana?

Mucho. Es admirable lo que ha hecho. Ha recuperado y le ha dado oportunidad a jóvenes muy interesantes. Si miras incluso puede llegar a tener recambios para el día de mañana. Lo único que sí me parece es que está faltando ese ‘9′. Alex Valera está mostrando cosas muy interesantes para estar camino a serlo. Mientras tanto, Gianluca Lapadula ha sido una gran incorporación y se ha convertido en un jugador importante. No se encontraba un sustituto de Paolo Guerrero, un crack que difícilmente se vuelva a repetir. Por lo menos Lapadula dio una gran mano.

—¿Quién es el mejor de la selección peruana?

El que se ha convertido en un líder futbolístico es Christian Cueva. El otro crack es André Carrillo. Para marcarlo es complicadísimo y ahora le ha agregado esfuerzo a su juego, algo que antes se le pedía mucho. Ahorita Perú está en un momento ideal, han levantado el nivel y tiene a jugadores que se nota el hombre que tienen de ir al Mundial.

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

En el Santiago Bernabéu, Real Madrid buscará remontar la serie de octavos de final de UEFA Champions League 2021/22 ante PSG de Lionel Messi.