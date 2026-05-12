El técnico interino de Universitario de Deportes, Jorge ‘Coco’ Araujo, se refirió al cierre de su etapa al mando del primer equipo crema y a la próxima llegada de Héctor Cúper como nuevo entrenador del club. Araujo destacó que, pese al corto tiempo que le tocó asumir el cargo, vivió una experiencia muy importante dentro de su carrera.
El técnico interino de Universitario de Deportes, Jorge ‘Coco’ Araujo, se refirió al cierre de su etapa al mando del primer equipo crema y a la próxima llegada de Héctor Cúper como nuevo entrenador del club. Araujo destacó que, pese al corto tiempo que le tocó asumir el cargo, vivió una experiencia muy importante dentro de su carrera.
“Yo voy partido a partido. Si bien es cierto ha sido poquísimo tiempo, ha sido partido-descanso y preparar el partido, viajar o descansar; pero lo he disfrutado y sentido que ha sido una responsabilidad muy linda a la vez”, expresó.
El entrenador aseguró que dirigir a Universitario de Deportes fue una etapa especial, aunque reconoció que le hubiera gustado conseguir mejores resultados durante su interinato. “Lo asumo con bastante profesionalismo. Me ha gustado mucho dirigir al primer equipo de la U. Me gustó mucho vivir esta etapa”, comentó.
Asimismo, dejó en claro que el poco tiempo de trabajo limitó la posibilidad de implementar más ideas dentro del equipo. “Obviamente me hubiese gustado ganar todo, pero el fútbol es así. No ha habido tanto tiempo para integrar muchas cosas”, sostuvo.
Además, mostró confianza en la respuesta del plantel ante el arribo del experimentado técnico argentino. “Seguramente el grupo también lo va a esperar como siempre, abierto a mejorar y a ser competitivos siempre”, añadió.
Finalmente, Araujo evitó confirmar si continuará dentro de la institución crema tras la incorporación oficial de Héctor Cúper. “No sé, yo estoy pensando únicamente en el partido, que nos vaya bien. Y sabiendo que ya viene el entrenador. Seguramente, descansaré un poquito la mente y ver qué se va hacer”, concluyó.
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Resumen del emocionante partido donde Universitario de Deportes derrota 3-2 a Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental. La U remonta con goles de Caín Fara, Alex Valera y Elsar Suárez tras expulsiones y un empate parcial. Carabalí define en la contra para la victoria crema que iguala el grupo con 4 puntos.