El técnico interino de Universitario de Deportes, Jorge ‘Coco’ Araujo, se refirió al cierre de su etapa al mando del primer equipo crema y a la próxima llegada de Héctor Cúper como nuevo entrenador del club. Araujo destacó que, pese al corto tiempo que le tocó asumir el cargo, vivió una experiencia muy importante dentro de su carrera.

“Yo voy partido a partido. Si bien es cierto ha sido poquísimo tiempo, ha sido partido-descanso y preparar el partido, viajar o descansar; pero lo he disfrutado y sentido que ha sido una responsabilidad muy linda a la vez”, expresó.

El entrenador aseguró que dirigir a Universitario de Deportes fue una etapa especial, aunque reconoció que le hubiera gustado conseguir mejores resultados durante su interinato. “Lo asumo con bastante profesionalismo. Me ha gustado mucho dirigir al primer equipo de la U. Me gustó mucho vivir esta etapa”, comentó.

Asimismo, dejó en claro que el poco tiempo de trabajo limitó la posibilidad de implementar más ideas dentro del equipo. “Obviamente me hubiese gustado ganar todo, pero el fútbol es así. No ha habido tanto tiempo para integrar muchas cosas”, sostuvo.

Universitario hizo oficial llegada de Héctor Cúper a la Liga1 (Foto: @Universitario)

Respaldó la llegada de Héctor Cúper

‘Coco’ Araujo también habló sobre la llegada de Héctor Cúper y destacó que el club le brindará todas las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo. “Ahora viene un entrenador que se le da todo, como lo da el club siempre. Va a ser muy generoso para que pueda hacer bien las cosas”, señaló.

Además, mostró confianza en la respuesta del plantel ante el arribo del experimentado técnico argentino. “Seguramente el grupo también lo va a esperar como siempre, abierto a mejorar y a ser competitivos siempre”, añadió.

Finalmente, Araujo evitó confirmar si continuará dentro de la institución crema tras la incorporación oficial de Héctor Cúper. “No sé, yo estoy pensando únicamente en el partido, que nos vaya bien. Y sabiendo que ya viene el entrenador. Seguramente, descansaré un poquito la mente y ver qué se va hacer”, concluyó.

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