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Jorge Araujo habla sobre su permanencia al frente de Universitario (Foto: L1Max)
Jorge Araujo habla sobre su permanencia al frente de Universitario (Foto: L1Max)
Por Redacción EC

El técnico interino de Universitario de Deportes, Jorge ‘Coco’ Araujo, se refirió al cierre de su etapa al mando del primer equipo crema y a la próxima llegada de Héctor Cúper como nuevo entrenador del club. Araujo destacó que, pese al corto tiempo que le tocó asumir el cargo, vivió una experiencia muy importante dentro de su carrera.

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