Resumen

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Jorge Araujo intenta explicar mal momento de la 'U' (Foto: GEC)
Jorge Araujo intenta explicar mal momento de la 'U' (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Jorge Araujo salió al frente luego de la derrota de Universitario de Deportes por 2-1 ante Coquimbo Unido en la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores. El técnico fue cuestionado por algunos cambios realizados durante el compromiso, especialmente tras la remontada del cuadro chileno.

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