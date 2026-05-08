Jorge Araujo salió al frente luego de la derrota de Universitario de Deportes por 2-1 ante Coquimbo Unido en la cuarta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores. El técnico fue cuestionado por algunos cambios realizados durante el compromiso, especialmente tras la remontada del cuadro chileno.

Una de ellas fue el ingreso de Williams Riveros por Anderson Santamaría al inicio del segundo tiempo, movimiento que coincidió con la reacción del equipo local. Además, los hinchas también cuestionaron la demora para sustituir a Edison Flores y permitir el ingreso de Lisandro Alzugaray, cuando la ‘U’ ya se encontraba abajo en el marcador.

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Jorge Araujo explicó el contexto en el que viene trabajando desde que asumió el mando del equipo crema y aseguró que el objetivo principal ha sido recuperar la confianza del plantel.

“Vinimos nosotros de un cambio en este momento. En estos 4-5 partidos que estoy dirigiendo ha sido todo recuperar y refrescar. Tratar de volver a generar seguridad en los jugadores, que es lo que han demostrado en estos partidos”, declaró el entrenador.

Asimismo, el estratega reconoció que la Copa Libertadores exige un nivel mucho más alto y que cualquier error termina costando caro. “Creo que siempre podemos mejorar, en los partidos de Copa son donde más te expones y ese margen de recuperación se nota mucho más que en el torneo local”, añadió.

Declaraciones de Coco Araujo luego de la derrota contra Coquimbo por la Copa Libertadores



¿Qué dijo los cambios en el segundo tiempo?#L1Radio



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Universitario perdió el control del partido

Araujo también analizó el desarrollo táctico del encuentro y admitió que Universitario no pudo sostener la posesión del balón tras ponerse en ventaja en el primer tiempo. “Intentamos cerrar nuestra zona para que no puedan desbordar, nos encontramos un inicio bastante duro, sabíamos que iba a ser así, lo superamos y vino el gol en el primer tiempo”, sostuvo.

El DT explicó además que el equipo esperaba aprovechar los espacios que dejaría Coquimbo Unido en la segunda mitad, aunque finalmente ocurrió lo contrario. “Esperamos que salieran más ellos, pero no tuvimos mucha conexión en el juego, es ahí donde nos equivocamos en no mantener más la pelota de nuestro lado y entregársela al rival”, aseveró.

Universitario de Deportes cayó 2-1 ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores

La ‘U’ obligado a ganar

Pese al resultado adverso, el ‘Coco’ aseguró que el cuadro merengue llegó a Chile con la intención de quedarse con los tres puntos para encaminar su clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores. “Creíamos que sumar de a tres en este partido era posible. Los tiempos no nos jugaron bien pues los goles de ellos fueron en momentos claves”, dijo.

Con esta derrota, Universitario quedó con muy poco margen de error en el Grupo B. Ahora, el conjunto de Ate está obligado a sumar frente a Nacional de Uruguay como visitante y posteriormente vencer a Deportes Tolima en Lima para mantener opciones de avanzar en la Copa.

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