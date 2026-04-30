El entrenador de Nacional, Jorge Bava, analizó la derrota de su equipo por 4-2 ante Universitario en Lima por la Copa Libertadores y dejó en claro que el resultado estuvo marcado por un momento clave del encuentro. El técnico lamentó el desenlace, pero valoró la actitud de sus dirigidos pese a las dificultades que se presentaron durante el compromiso.

En conferencia de prensa, Bava explicó que la expulsión de un jugador cambió completamente el desarrollo del partido. “El equipo se plantó bien, abrió el marcador y tuvo para convertir el 2-0, pero al poco tiempo vino la expulsión y el partido fue muy condicionado”, señaló el DT, evidenciando el impacto que tuvo esa incidencia en el rendimiento colectivo.

El estratega fue más allá en su análisis y remarcó que ese episodio marcó un antes y un después. “Hubo un quiebre con la expulsión y el partido se vio desvirtuado. Fue clara la dualidad de criterios en muchas jugadas y eso nos fue ofuscando. Igualmente tuvimos coraje y rebeldía para ir a buscar”, afirmó, insistiendo en que el trámite dejó de ser el mismo tras quedarse con un hombre menos, aunque rescató la reacción anímica del equipo.

Finalmente, Bava se mostró autocrítico pero confiado en revertir la situación en el grupo. “Ahora a hacer mea culpa de las cosas que podemos mejorar… estamos todos en igualdad de condiciones para ir a buscar la clasificación”, concluyó, dejando claro que, pese al golpe, el plantel sigue con chances en la competencia continental.