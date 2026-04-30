Por Redacción EC

El entrenador de Nacional, Jorge Bava, analizó la derrota de su equipo por 4-2 ante Universitario en Lima por la Copa Libertadores y dejó en claro que el resultado estuvo marcado por un momento clave del encuentro. El técnico lamentó el desenlace, pero valoró la actitud de sus dirigidos pese a las dificultades que se presentaron durante el compromiso.

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