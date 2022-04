Luego de una dura derrota en el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima, los hinchas de Universitario de Deportes irrumpieron en Campo Mar para conversar con el plantel y discutir el presente en la Liga 1. Jorge Araujo, actual director técnico interino de los ‘Merengues’ se refirió a lo que sucedió por la mañana.

“Lo que pasó hoy en Campo Mar escapa de lo que es fútbol. Lo importante es la salud y bienestar de las personas”, declaró el director técnico interino de Universitario para el programa ‘Fútbol Como Cancha’.

“No tengo la información exacta sobre lo que pasó hoy en Campo Mar. Lo más importante es el compromiso de los jugadores para el fin de semana”, agregó.

Araujo confirmó que no ha pedido el cambio de sede de entrenamiento. “No he pedido el cambio de sede de entrenamiento, estos días hemos trabajado tranquilos en Campo Mar. Lo que pasó no es una situación para darle importancia”.

Posteriormente, se refirió a Piero Quispe. “Quispe es un volante que debe estar cerca de la zona de definición. Tiene mucha movilidad, busca espacios y si tiene que irse a un lado para dar espacio a otros compañeros, lo hace”.

Finalmente, afirmó que el equipo seguirá luchando por ganar el torne Apertura. “Se sigue pensando en obtener el Apertura. Estamos a cinco puntos y no es estar lejos. No hemos bajado los brazos, al contrario”.