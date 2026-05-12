Resumen

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Jorge ‘Coco’ Araujo defendió a Universitario tras empate ante Boys: “El equipo hizo un gran esfuerzo”. Foto: Captura de video/X/@JaxLatinMedia
Jorge ‘Coco’ Araujo defendió a Universitario tras empate ante Boys: “El equipo hizo un gran esfuerzo”. Foto: Captura de video/X/@JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Universitario de Deportes igualó 0-0 frente a Sport Boys en un partido marcado por la temprana expulsión de José Carabalí, situación que condicionó el desarrollo del encuentro para el cuadro crema. Tras el compromiso, Jorge Araujo valoró el esfuerzo realizado por sus dirigidos, especialmente por sostener el resultado durante gran parte del partido con un jugador menos.

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