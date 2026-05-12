Universitario de Deportes igualó 0-0 frente a Sport Boys en un partido marcado por la temprana expulsión de José Carabalí, situación que condicionó el desarrollo del encuentro para el cuadro crema. Tras el compromiso, Jorge Araujo valoró el esfuerzo realizado por sus dirigidos, especialmente por sostener el resultado durante gran parte del partido con un jugador menos.

“El equipo trabajó muy bien, quedamos con 10 hombres tan tempranamente. El equipo sostuvo todo el partido y lo valoran en demasía porque hicieron un gran esfuerzo”, señaló el estratega crema.

El DT de Universitario también destacó la intensidad con la que viene compitiendo el plantel en las últimas semanas. “Han tenido una seguidilla de partidos, mitad de semana y fin de semana. Creo que se entregan totalmente y me da mucha tranquilidad, porque cuento con un equipo que tiene mucho sacrificio”, comentó Araujo.

‘Coco’ Araujo habló sobre su gestión en Universitario

Consultado sobre su etapa como entrenador interino de Universitario de Deportes, Jorge Araujo evitó profundizar en una evaluación personal, aunque dejó clara su confianza en su capacidad profesional. “No tengo nada que decir abiertamente, tengo mi propia valoración. Soy un profesional y estoy preparado para estar en esta carrera por mucho tiempo”, expresó.

“Me da tranquilidad que cuento con un equipo con mucho sacrificio. Estoy preparado para seguir en esta carrera mucho tiempo. Me pareció que no era roja”



Jorge Araujo, DT de Universitario de Deportes



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La expulsión de José Carabalí generó polémica

Uno de los momentos más discutidos del partido fue la tarjeta roja mostrada a José Carabalí al inicio del encuentro. Sobre esa acción, Araujo consideró que la decisión arbitral fue demasiado severa. “No me pareció que fuera expulsión, de repente una amarilla, o revisar o que el VAR llame para que le dé otra opinión. Me parece que fue muy cerrada la decisión”, afirmó.

Pese a ello, el técnico respetó la decisión del juez principal del compromiso. “Estaba muy seguro de lo que vio y se respeta, porque es un árbitro con muchos partidos y de nivel internacional”, concluyó.

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