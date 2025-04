Sobre todo, para quienes hablan de una U “en crisis”. Cero puntos en la Libertadores, sí, pero puntero del campeonato, 40 mil hinchas cada fecha, ingresos por encima de los 120 millones de soles en 2024, bicampeón nacional. La U de la “crisis”.

Fossati y la icónica foto celebrando el título de 2023 en Matute, estadio de Alianza Lima.

La salida de Fabián Bustos tuvo que ver con algunos factores decisivos que en la U evaluaron, pero no llegaron a discutir: cuando un profesional dice que quiere irse ante una mejora económica, hay que agradecerle, darle la mano y ya. Como ha dicho el técnico campeón en 2024, ir a Olimpia “era llegar a donde quería estar” (sic), en alusión a un proyecto de carrera que incluye, por qué no, candidatear a una selección en el futuro. Atrás dejó un proyecto fiable y unos números en Liga 1 que, si me permiten, no se van a volver a repetir: 49 partidos dirigidos entre 2024 y 2025, 29 victorias, 12 empates y 8 derrotas. El 100% de triunfos en casa, jugando en el Monumental, récord histórico en la historia del fútbol peruano. Nunca perdió un partido por el torneo local Bustos, el señor que almorzaba en Mangos de Larcomar feliz, después de renegar contra los árbitros.

Y dejó también la pregunta sobre qué hacer con el futuro del equipo. Si cambiarlo todo, o seguir con el proyecto.

Es verdad que hubo varios nombres, pero solo dos candidatos: Juan Reynoso y Jorge Fossati. Sobre Reynoso, la relación con Manuel Barreto, Piero Alva -dos ex dirigidos- y con el mismo Ferrari abonaba a favor, además de una relación excelente a todo nivel entre el ex técnico de la selección y la U -fue Universitario el único club que le dio todas las facilidades a Reynoso para conocer metodología, visitar entrenamientos y hablar con los jugadores cremas, a diferencia de otros, en su etapa como jefe de Videna-. Sin embargo, había que escuchar lo que Juan proponía, sus intenciones, su conocimiento del proyecto y cuánto podía acomodarse pronto a un plantel con modales construidos en el triunfo, dos años consecutivos. “Cuán ideal habría sido que sea inicio de año, por ejemplo”, le dijo a DT una fuente cercana a la administración. Es decir, empezar de cero. Y si bien hubo un acercamiento con él, no prosperó más allá de algunos WhastApp y preguntas en su entorno. Queda, por supuesto, una idea que el tiempo hará coincidir: Juan Reynoso será el técnico de Universitario en algún momento.

Jorge Fossati los números que dejó en Universitario 42 partidos dirigidos de los cuales ganó 25, empató 9 y perdió 8. De local ganó 17, empató 3 (vs Garcilaso, Goiás y AL) y perdió 1 (vs Corinthians). De visita ganó 8, empató 6 y perdió 7.

Con Fossati -como con Reynoso- hay un pasado, quizá más fresco y hay -todavía- una relación muy cercana con algunos jugadores del actual plantel. ¿Y los rumores de cierta distancia entre técnico y administrador? Fue Ferrari quien llamó a Fossati en la semana para conocer el estado de las cosas. Quería saber si “tenía ganas de venir”. Las tiene. Sobre alguna fisura en su vínculo, serán ellos quienes lo aclaren. Es verdad, también, que consultado sobre la decisión el capitán Aldo Corzo sugirió que sería “muy bueno” que el uruguayo de 72 años pudiera tener una segunda oportunidad en el club. Esa relación -con Corzo, con Orejas, con Polo, con los extranjeros- no se rompió nunca, ni siquiera en los momentos más difíciles de su etapa como seleccionador nacional. Ese punto jugó a favor. Pero además, y con el Apertura encaminado y la Copa Libertadores con dos partidos aún en casa (con IDV y Barcelona), la intención de la administración Ferrari se inclinó por tocar “lo menos posible” al plantel, “fortalecerlo rápido” en lo anímico y escuchar si el profe puede/quiere liderar un contrato hasta finales del 2026 que incluya la próxima Libertadores, ahora sí, con los refuerzos que él quisiera.

Y en eso están, en estos momentos: Jean Ferrari y Manuel Barreto han sostenido conversaciones con Fossati antes y después de Binacional y hay acuerdo. Si no es este fin de semana, en las próximas horas se hará el anuncio oficial. La proyección es que esté en el banco el próximo 27 de abril, en el Monumental, 4 p.m., ante UTC. Y el Nono, aquel hombre que ganó “el clásico más importante de todos los tiempos”, volverá a dirigir a la U. A esa U que, diez años después, él le devolvió el orgullo.

