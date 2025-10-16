Universitario, debido a la reprogramación de su partido ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, por las manifestaciones sociales en Lima, disputará tres encuentros en seis días.

Esto generó el comentario del entrenador crema Jorge Fossati, quien considera que existe una desventaja deportiva para sus dirigidos por la seguidilla de partidos.

“No nos gusta. Al final el que va en desventaja es Universitario como pasó en la sexta y séptima fecha. Jugamos 3 partidos en 6 días con un viaje de por medio”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Vamos a poner todo de nosotros, porque sabemos que nuestros dirigentes hicieron lo que mejor pudieron”, añadió Fossati.

Universitario afrontará su próximos partido ante Ayacucho FC el lunes 20 de octubre, luego se medirá, también en el Estadio Nacional el jueves 23 a Sporting Cristal y luego viajará a Tarma para jugar ante ADT el domingo 26.

La ‘U’ tiene una importante ventaja en el Torneo Clausura y, de ganarlo, se proclamará como tricampeón nacional de la Liga 1 Te Apuesto, pues ya ganó el Apertura.

