Universitario, debido a la reprogramación de su partido ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, por las manifestaciones sociales en Lima, disputará tres encuentros en seis días.
LEE TAMBIÉN: Representante de César Inga: “No sé de donde sacaron lo de Napoli, pero no es una locura”
Esto generó el comentario del entrenador crema Jorge Fossati, quien considera que existe una desventaja deportiva para sus dirigidos por la seguidilla de partidos.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“No nos gusta. Al final el que va en desventaja es Universitario como pasó en la sexta y séptima fecha. Jugamos 3 partidos en 6 días con un viaje de por medio”, dijo en declaraciones a la prensa.
“Vamos a poner todo de nosotros, porque sabemos que nuestros dirigentes hicieron lo que mejor pudieron”, añadió Fossati.
MIRA: “No es culpa de la ‘U’”: Franco Velazco se pronunció sobre reprogramación del partido con Sporting Cristal
Universitario afrontará su próximos partido ante Ayacucho FC el lunes 20 de octubre, luego se medirá, también en el Estadio Nacional el jueves 23 a Sporting Cristal y luego viajará a Tarma para jugar ante ADT el domingo 26.
La ‘U’ tiene una importante ventaja en el Torneo Clausura y, de ganarlo, se proclamará como tricampeón nacional de la Liga 1 Te Apuesto, pues ya ganó el Apertura.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC