Universitario de Deportes se juega un partido trascendental este fin de semana, para sus aspiraciones de ganar el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto y coronarse como tricampeones nacionales.
LEE TAMBIÉN: ¡A paso firme! Gonzalo Bueno avanzó a los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires
Sin embargo, no podrá contar con dos importantes futbolistas para enfrentar a Cusco FC, según confirmó el entrenador crema Jorge Fossati.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Se trata de Horacio Calcaterra y Gabriel Costa, ambos no serán tomados en cuenta por lesión.
“Horacio Calcaterra presenta unas molestias y tiene una pequeña lesión (abductor). Está descartado y es una molestia que arrastra desde antes del partido en Trujillo contra UTC”, dijo el estratega uruguayo.
MIRA: Jairo Concha: el secreto detrás de su mejor año en la ‘U’, la influencia de Fossati y por qué su nueva cotización obliga a venderlo
“Gabriel Costa aún no puede retornar al entrenamiento normal. Hugo Ancajima ya está entrenando progresivamente”, añadió ante los medios de prensa.
Universitario recibirá este sábado 27 de setiembre a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura en un Estadio Monumental que lucirá abarrotado ante la expectativa que genera el enfrentamiento entre el primero y segundo del campeonato.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC