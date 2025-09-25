Los cremas tienen la gran oportunidad de alargar su ventaja en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, este sábado en el Estadio Monumental.
Los cremas tienen la gran oportunidad de alargar su ventaja en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, este sábado en el Estadio Monumental.
Redacción EC

se juega un partido trascendental este fin de semana, para sus aspiraciones de ganar el Torneo Clausura de la y coronarse como tricampeones nacionales.

Sin embargo, no podrá contar con dos importantes futbolistas para enfrentar a Cusco FC, según confirmó el entrenador crema Jorge Fossati.

Se trata de Horacio Calcaterra y Gabriel Costa, ambos no serán tomados en cuenta por lesión.

“Horacio Calcaterra presenta unas molestias y tiene una pequeña lesión (abductor). Está descartado y es una molestia que arrastra desde antes del partido en Trujillo contra UTC”, dijo el estratega uruguayo.

“Gabriel Costa aún no puede retornar al entrenamiento normal. Hugo Ancajima ya está entrenando progresivamente”, añadió ante los medios de prensa.

Universitario recibirá este sábado 27 de setiembre a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura en un Estadio Monumental que lucirá abarrotado ante la expectativa que genera el enfrentamiento entre el primero y segundo del campeonato.

