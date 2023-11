Piero Quispe fue el jugador de Universitario de Deportes más destacado de la campaña 2023 de la Liga 1 Betsson, en la que consiguieron su título nacional número 27. Precisamente, el entrenador Jorge Fossati se refirió a la continuidad del hábil futbolista.

“Es una posibilidad que Piero Quispe se vaya, pero cuento con él para la próxima temporada”, dijo en declaraciones a RPP.

El joven atacante de 22 años ha tenido su mejor año en el fútbol profesional y es pretendido por varios equipos del exterior.

Incluso esta semana puede debutar de manera oficial con la selección peruana, si es considerado para el duelo de la blanquirroja ante Bolivia en La Paz.

Refuerzos para la temporada 2024

En otro momento, Fossati comentó brevemente que no se tiene nada seguro, hasta el momento, sobre refuerzos para el próximo año.

“Te soy sincero, nos reunimos con Jean hace 10 minutos. Hablamos de otros temas y no de futbolistas. “Por ahora, estamos en el análisis interno. Jean (Ferrari) no me ha dicho nada al respecto”, apuntó.