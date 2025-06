Rodrigo Ureña tuvo su ansiado debut con la selección chilena en Eliminatorias, en el duelo jugado en El Alto ante Bolivia, y ahora debe enfocarse en lo que será su próximo partido con su club, Universitario de Deportes.

Precisamente, y tras su participación internacional, el entrenador de la ‘U’, Jorge Fossati, expresó su incomodidad por la demora en el retorno del futbolista a Lima.

“Sé que estaban dadas todas las condiciones para que estuviera acá, pero hay cosas que no tengo cómo intervenir. Lo concreto es que un jugador que terminó ayer (martes) 5 de la tarde, acá cerquita en La Paz, volvió a Santiago con su selección y recién estaría llegando acá a Lima a las 5 de la tarde más o menos”, dijo el estratega uruguayo a los medios de prensa.

“No es algo que yo esté disfrutando. Estoy fastidioso por eso, pero no tengo idea si algo pudo hacer Universitario y quién es el encargado de hacerlo o es simplemente que la Federación de Chile no fue recíproca con nosotros, porque no lo trajimos para acá después del partido con River”, añadió muy incómodo.

Universitario defenderá la punta del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto este domingo 15 de junio cuando visite a Ayacucho FC.

