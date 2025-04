Jorge Fossati ya se encuentra en Lima para asumir la dirección técnica de Universitario de Deportes, en la que será su segunda etapa en el club crema, tras el título nacional de la Liga 1 Te Apuesto en 2023, antes de dirigir a la selección peruana.

A su llegada a la capital, la mañana de este martes, el experimentado estratega uruguayo brindó unas breves declaraciones a la prensa deportiva en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Me sorprendió (regresar a la ‘U’), yo no tenía que esto podía pasar. Es volver a un club que lo quiero mucho, y no lo digo hoy”, indicó Fossati.

“En la ‘U’ no se puede tener objetivos pequeños. Por supuesto, con todo el respeto a los rivales, estando en la ‘U’ no puedes pensar en otra cosa; después, se dará o no se dará, porque hay otros con cualidades para pelear. Nosotros venimos con esa ilusión”, agregó a su paso.

Cabe mencionar que Universitario se enfrentará este martes a Barcelona en Guayaquil, por la tercera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

El primer encuentro que dirigiará Fossati será ante UTC el próximo domingo 27 de abril en el Estadio Monumental por el Torneo Apertura.

