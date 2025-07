El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se pronunció sobre la programación del próximo clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

El estratega uruguayo fue enfático en solicitar a la organización del campeonato que se reprograme el encuentro ante los blanquiazules, pues ambos clubes tienen compromisos internacionales días previos.

“El clásico tiene una atención especial por parte de ustedes, no de nosotros. Quiero creer de que el interés de la Liga es atender a todos, no a nadie en especial, no empujar a ningún lado”, dijo Fossati a la prensa.

“Lo sensato, y lo que me parece mejor para todos, es que esa fecha se postergue para después de la fecha FIFA”, añadió.

DECLARACIONES DE FOSSATI

¡FUERTE Y CLARO! Jorge Fossati 🧠, DT de @Universitario 🟠, en #GOLPERUNOTICIAS 📺: “El clásico tiene una atención especial por parte de ustedes, no de nosotros. Quiero creer de que el interés de la liga es atender a todos, no a nadie en especial, no empujar a ningún lado”. pic.twitter.com/zGeV7Nz4BJ — GOLPERU (@GOLPERUoficial) July 31, 2025

Como se recuerda, Universitario se medirá ante Palmeiras el próximo jueves 21 de agosto en Brasil, en el choque de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En tanto, Alianza Lima se enfrentará a la Universidad Católica de Quito en Ecuador el miércoles 20, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Universitario recibe esta noche en el Estadio Monumental a Atlético Grau, por la tercera fecha del Clausura, tras empatar 1-1 en Cusco ante Cienciano.

