Universitario de Deportes dejó atrás la dura derrota que sufrió el último jueves en el estadio Monumental ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, y viajó rumbo a Huancayo para seguir en la pelea del Torneo Clausura de la Liga 1.

Antes de subir al avión, el director técnico de Universitario, Jorge Fossati, detuvo su paso para hablar con la prensa sobre lo que pasó ante Palmeiras y la lesión de Rodrigo Ureña.

“La bronca está, se ha dejado atrás el partido, no tenemos tiempo para grandes celebraciones, ni para grandes tristezas”, declaró Jorge Fossati.

🎙️Jorge Fossati: "La bronca está, se ha dejado atrás el partido, no tenemos tiempo para grandes celebraciones, ni para grandes tristezas. Es lo que generalmente pasa cuando hay seguidilla de partidos (sobre Rodrigo Ureña)".



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/t4bpIdrVJC — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) August 16, 2025

Luego, se refirió a la lesión de Ureña, que sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda. “Es lo que generalmente pasa cuando hay seguidilla de partidos”.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.