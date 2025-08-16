Redacción EC
Redacción EC

dejó atrás la dura derrota que sufrió el último jueves en el estadio Monumental ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, y viajó rumbo a Huancayo para seguir en la pelea del Torneo Clausura de la Liga 1.

Antes de subir al avión, el director técnico de Universitario, Jorge Fossati, detuvo su paso para hablar con la prensa sobre lo que pasó ante Palmeiras y la lesión de Rodrigo Ureña.

“La bronca está, se ha dejado atrás el partido, no tenemos tiempo para grandes celebraciones, ni para grandes tristezas”, declaró Jorge Fossati.

Luego, se refirió a la lesión de Ureña, que sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda. “Es lo que generalmente pasa cuando hay seguidilla de partidos”.

