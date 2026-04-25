Según el periodista argentino, César Luis Merlo, Jorge Fossati está a un paso de convertirse en el nuevo director técnico de Liverpool FC de Uruguay, luego de alcanzar un acuerdo de palabra con la dirigencia del club. El experimentado entrenador uruguayo, que recientemente dirigió en el fútbol peruano, tiene encaminado su regreso a su país.

Las negociaciones avanzaron rápidamente tras una reunión con el presidente José Luis Palma, donde ambas partes coincidieron en lo deportivo. Si bien aún restan detalles económicos por resolver, el entendimiento entre el club y el técnico es total, lo que deja su llegada prácticamente encaminada.

🚨Jorge Fossati es el nuevo entrenador de Liverpool 🇺🇾.

*️⃣Ya se encuentra todo cerrado 🔒. El lunes asumirá y debutará el sábado frente a Danubio. #TratoHecho pic.twitter.com/vJjk7xwQ9c — César Luis Merlo (@CLMerlo) April 25, 2026

Con este escenario, se descarta por completo un posible regreso a Universitario de Deportes, opción que había generado expectativa entre los hinchas tras la salida de su anterior entrenador. Sin embargo, Fossati optó por priorizar su retorno al fútbol uruguayo.

De concretarse el acuerdo final, el ‘Nono’ asumiría en los próximos días y comenzaría una nueva etapa en su carrera, con el objetivo de devolver protagonismo a Liverpool en el torneo local y competir en el ámbito internacional.