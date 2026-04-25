Por Redacción EC

Según el periodista argentino, César Luis Merlo, Jorge Fossati está a un paso de convertirse en el nuevo director técnico de Liverpool FC de Uruguay, luego de alcanzar un acuerdo de palabra con la dirigencia del club. El experimentado entrenador uruguayo, que recientemente dirigió en el fútbol peruano, tiene encaminado su regreso a su país.

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