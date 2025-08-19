Jorge Fossati declaró este martes previo al viaje de Universitario de Deportes a Brasil para enfrentar a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, y alzó su voz de protesta, una vez más, por la programación de la Liga 1 Te Apuesto.
LEE TAMBIÉN: Universitario: las bajas confirmadas para el partido ante Palmeiras en Brasil por Copa Libertadores
Como se recuerda, su partido internacional será este jueves, mientras que disptarán el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima este fin de semana.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo. Es claro que hay una ventaja deportiva que no es para nosotros, jamás pido ventaja, ahora, no me gusta que me saquen ventaja. Es nuestra obligación defender a nuestro club”, dijo Fossati ante la prensa.
MIRA: Pedro Aquino: la historia detrás del fichaje aliancista más rápido del año, cómo está realmente su rodilla y el plan de cara al clásico
“Por un lado queremos seguir representando al fútbol peruano de la mejor manera, pero como el fútbol peruano en otras áreas no piensa en nosotros, nosotros tenemos que pensar en Universitario, y en ese sentido tratar de dejar una buena imagen en Sao Paulo y a su vez también como entrenador me condiciona el hecho de que tengo que tenerlos bien a los dos días y medio”, añadió el estratega uruguayo.
El partido está programado para este jueves 21 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en estadio Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil.
MIRA: Agustín Lozano: “Llamo a los árbitros a hacer un mejor trabajo, que no sean protagonistas ellos”
Cabe mencionar que, tras cerrar la llave de octavos de final, la ‘U’ se enfocará en su próximo partido ante Alianza Lima en el Estadio Monumental, por la fecha 7 dle Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con el clásico entre Universitario y Alianza Lima, así se jugará la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Erick Noriega: así informa la prensa brasileña sobre su inminente fichaje por Gremio de Porto Alegre
- Yoshimar Yotún: la emotiva arenga del capitán de Sporting Cristal previo al triunfo en Juliaca | VIDEO
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC