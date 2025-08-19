Jorge Fossati declaró este martes previo al viaje de Universitario de Deportes a Brasil para enfrentar a Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, y alzó su voz de protesta, una vez más, por la programación de la Liga 1 Te Apuesto.

Como se recuerda, su partido internacional será este jueves, mientras que disptarán el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima este fin de semana.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo. Es claro que hay una ventaja deportiva que no es para nosotros, jamás pido ventaja, ahora, no me gusta que me saquen ventaja. Es nuestra obligación defender a nuestro club”, dijo Fossati ante la prensa.

“Por un lado queremos seguir representando al fútbol peruano de la mejor manera, pero como el fútbol peruano en otras áreas no piensa en nosotros, nosotros tenemos que pensar en Universitario, y en ese sentido tratar de dejar una buena imagen en Sao Paulo y a su vez también como entrenador me condiciona el hecho de que tengo que tenerlos bien a los dos días y medio”, añadió el estratega uruguayo.

El partido está programado para este jueves 21 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana) en estadio Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil.

Cabe mencionar que, tras cerrar la llave de octavos de final, la ‘U’ se enfocará en su próximo partido ante Alianza Lima en el Estadio Monumental, por la fecha 7 dle Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.