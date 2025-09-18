El entrenador de la ‘U’ respondió ante los cuestionamientos de quienes señalan que existe una ventaja deportiva por jugar en Trujillo y no en Cajabamba.
El entrenador de la ‘U’ respondió ante los cuestionamientos de quienes señalan que existe una ventaja deportiva por jugar en Trujillo y no en Cajabamba.
visitará a UTC este fin de semana, pero no en Cajabamba sino en Trujillo, por decisión del club local en esta jornada de la .

Esto ha generado una serie de críticas a las bases del torneo que permiten este tipo de cambios, pues se denuncia ventaja deportiva para ciertos clubes.

Al respecto, Jorge Fossati, entrenador de la ‘U’, se pronunció, y sentó su postura sobre el particular, a dos días del citado encuentro.

“Cambio de localía para mí es que UTC viniera a jugar al Monumental”, dijo Fossati en declaraciones a la prensa.

“Por supuesto que es un perjuicio, no sé si en lo deportivo, pero sí para el club, no tener un partido más con su consecuente recaudación”, añadió ponderando los intereses económicos de los clubes.

Los cremas llegan a este encuentro tras vencer a Melgar el último fin de semana y descansar en la jornada 9 del Torneo Clausura.

