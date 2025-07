La partida de Jean Ferrari de la administración de Universitario ha generado una ola de reacciones en el club, y el director técnico Jorge Fossati compartió sus sentimientos sobre este cambio en la cúpula merengue.

“A mí no me resbala todo esto, me preocupa”, afirmó el estratega uruguayo este miércoles tras el entrenamiento de la ‘U’, dejando clara su inquietud sobre el tema.

“Quiero saber cómo se van a ir desarrollando los siguientes pasos. Cualquiera que trabaja y se van las autoridades, me parece que me entenderían. Estarían como mínimo preocupados y ansiosos de quién viene y cuáles son los caminos a seguir y cuáles serían los objetivos planteados”, explicó.

“Yo soy un simple empleado. A mí me contrató la administración que está saliendo. No me parece nada raro que si viene una nueva administración, tengamos como mínimo, que ponernos de acuerdo para seguir o no”, añadió.