El entrenador uruguayo Jorge Fossati vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera tras ser elegido como el Mejor Director Técnico de la Liga 1 2025 en la gala de premiación celebrada recientemente en Lima. Al recibir el galardón, Fossati no pudo contener la emoción y se quebró en lágrimas, dedicando palabras de agradecimiento a su comando técnico y a los jugadores que lo acompañaron durante una temporada memorable.

La temporada 2025 marcó un hito para Fossati y Universitario de Deportes, con el entrenador liderando al club merengue hacia un tricampeonato nacional bajo su dirección. Este logro, sumado a su trayectoria dentro del fútbol peruano, consolidó su candidatura frente a otros técnicos destacados como Miguel Rondelli y Néstor Gorosito, quienes también fueron considerados en las votaciones del premio.

En su discurso, el estratega de 73 años destacó que el éxito no es fruto del trabajo de una sola persona, sino del esfuerzo colectivo de un equipo. Resaltó la importancia del compromiso de cada integrante del plantel y la colaboración constante con su cuerpo técnico, mostrando humildad ante un reconocimiento que representa uno de los mayores honores dentro del fútbol peruano.

Aunque su continuidad en Universitario para la temporada 2026 aún estaba en discusión al cierre del año —con negociaciones pendientes entre él y la directiva—, este reconocimiento refuerza la huella que dejó en la institución y en la Liga 1, destacando su liderazgo y legado en uno de los períodos más exitosos de la historia reciente del club crema.