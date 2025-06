Aunque parezca extraño por ser el único líder del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto y clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores, existen ciertas críticas a Universitario de Deportes.

Al respecto, el entrenador crema Jorge Fossati se encargó de dejar este tipo de comentarios en un segundo plano y enfocarse en lo que viene para su equipo.

“Las críticas siempre van a estar, hay que tomarlas igual que los elogios. Si es malo cuando te critican, también es malo cuando te elogian. No sé cuándo me critican y no sé cuándo me elogian”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Cada quien tiene su opinión, y yo al que lo dice con respeto y sinceridad lo respeto siempre. Y después está el que opina por interés, distintos intereses”, añadió el estratega uruguayo.

Universitario tiene la primera opción para quedarse con el Apertura, tras su agónico triunfo en Ayacucho.

En la próxima fecha, la ‘U’ será local ante ADT para afianzar su primer lugar en el campeonato, pues es seguido muy de cerca en la tablade posiciones por Alianza Atlético, Melgar y Alianza Lima.

