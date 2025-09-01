Universitario de Deportes tiene la gran chance de alcanzar un nuevo tricampeonato nacional en su historia, y solo debe ganar el Torneo Clausura vigente para alcanzar tal objetivo.
Sobre el particular, comentó el entrenador crema Jorge Fossati, quien regresó a Lima, tras unos días fuera del país por el receso de Eliminatorias.
En breve diálogo con el programa ‘Entre Bolas’, descató que es su objetivo más grande desde el inicio de la temporada.
“Lo buscamos desde el primer día (el tricampeonato), jugar Copa no es excusa”, dijo Fossati.
“Esperemos que las cosas empiecen a marchar bien desde afuera para Universitario porque así es muy complicado”, añadió el siempre polémico entrenador uruguayo.
La ‘U’ volverá a la competencia oficial el próximo domingo 14 de setiembre ante Melgar en Arequipa, por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
