El entrenador de Universitario regresó a Lima para continuar con los entrenamientos al mando del plantel crema que pelea por el Torneo Clausura.
Redacción EC
Redacción EC

tiene la gran chance de alcanzar un nuevo tricampeonato nacional en su historia, y solo debe ganar el Torneo Clausura vigente para alcanzar tal objetivo.

Sobre el particular, comentó el entrenador crema Jorge Fossati, quien regresó a Lima, tras unos días fuera del país por el receso de Eliminatorias.

Jasson Curi Chang

En breve diálogo con el programa ‘Entre Bolas’, descató que es su objetivo más grande desde el inicio de la temporada.

“Lo buscamos desde el primer día (el tricampeonato), jugar Copa no es excusa”, dijo Fossati.

“Esperemos que las cosas empiecen a marchar bien desde afuera para Universitario porque así es muy complicado”, añadió el siempre polémico entrenador uruguayo.

La ‘U’ volverá a la competencia oficial el próximo domingo 14 de setiembre ante Melgar en Arequipa, por la jornada 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

