El entrenador de Universitario señaló que algunos le faltan el respeto al plantel crema con declaraciones fuera de lugar. (Foto: El Comercio)
El entrenador de Universitario señaló que algunos le faltan el respeto al plantel crema con declaraciones fuera de lugar. (Foto: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

está cerca de sumar un nuevo título con , pero se dio un tiempo para referirse a ciertas declaraciones que insinúan favorecimientos a los cremas.

LEE TAMBIÉN: Con el “Todavía falta” y “en Tarma será muy duro” del gladiador Valera y un Corzo que lloró en el final: Lo que no se vio del triunfo de la ‘U’ ante Cristal

En conferencia de prensa, tras vencer a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, el experimentado entrenador remarcó que no vale la pena darle importancia a este tipo de cosas.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Jasson Curi Chang

“Leo poquito y casi nada, pero parece que hay algunos que trabajan en medios que seguramente están orientados por otros intereses que han ido a las antípodas de la realidad faltándole el respeto a este grupo, diciendo que Universitario ha sido favorecido durante todo el año”, comentó Fossati.

MIRA: A tomar nota: los tres escenarios para que Universitario salga tricampeón en Tarma ante ADT

“Entonces, por suerte la cabeza de estos jugadores no se deja llevar y entiende el juego oscuro de algunos y simplemente. Como hablamos coloquialmente, no le damos pelota y nos guiamos solo por la humildad y autocrítica que tenemos dentro”, añadió.

Con gol de Álex Valera, los cremas se impusieron 1-0 ante Sporting Cristal y quedaron a una sola victoria de ganar el Torneo Clausura y, por ende, el tricampeonato nacional.

Universitario visitará Tarma este domingo para enfrentar a ADT e incluso sin jugar puede ser campeón, si pierde este sábado Cusco FC.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC