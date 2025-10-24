Jorge Fossati está cerca de sumar un nuevo título con Universitario, pero se dio un tiempo para referirse a ciertas declaraciones que insinúan favorecimientos a los cremas.

En conferencia de prensa, tras vencer a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, el experimentado entrenador remarcó que no vale la pena darle importancia a este tipo de cosas.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“Leo poquito y casi nada, pero parece que hay algunos que trabajan en medios que seguramente están orientados por otros intereses que han ido a las antípodas de la realidad faltándole el respeto a este grupo, diciendo que Universitario ha sido favorecido durante todo el año”, comentó Fossati.

“Entonces, por suerte la cabeza de estos jugadores no se deja llevar y entiende el juego oscuro de algunos y simplemente. Como hablamos coloquialmente, no le damos pelota y nos guiamos solo por la humildad y autocrítica que tenemos dentro”, añadió.

Con gol de Álex Valera, los cremas se impusieron 1-0 ante Sporting Cristal y quedaron a una sola victoria de ganar el Torneo Clausura y, por ende, el tricampeonato nacional.

Universitario visitará Tarma este domingo para enfrentar a ADT e incluso sin jugar puede ser campeón, si pierde este sábado Cusco FC.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.