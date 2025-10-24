Jorge Fossati está cerca de sumar un nuevo título con Universitario, pero se dio un tiempo para referirse a ciertas declaraciones que insinúan favorecimientos a los cremas.
LEE TAMBIÉN: Con el “Todavía falta” y “en Tarma será muy duro” del gladiador Valera y un Corzo que lloró en el final: Lo que no se vio del triunfo de la ‘U’ ante Cristal
En conferencia de prensa, tras vencer a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, el experimentado entrenador remarcó que no vale la pena darle importancia a este tipo de cosas.
“Leo poquito y casi nada, pero parece que hay algunos que trabajan en medios que seguramente están orientados por otros intereses que han ido a las antípodas de la realidad faltándole el respeto a este grupo, diciendo que Universitario ha sido favorecido durante todo el año”, comentó Fossati.
MIRA: A tomar nota: los tres escenarios para que Universitario salga tricampeón en Tarma ante ADT
“Entonces, por suerte la cabeza de estos jugadores no se deja llevar y entiende el juego oscuro de algunos y simplemente. Como hablamos coloquialmente, no le damos pelota y nos guiamos solo por la humildad y autocrítica que tenemos dentro”, añadió.
Con gol de Álex Valera, los cremas se impusieron 1-0 ante Sporting Cristal y quedaron a una sola victoria de ganar el Torneo Clausura y, por ende, el tricampeonato nacional.
Universitario visitará Tarma este domingo para enfrentar a ADT e incluso sin jugar puede ser campeón, si pierde este sábado Cusco FC.
