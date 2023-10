Universitario venció 3-0 a UTC el último lunes 2 de octubre en el Estadio Monumental por la jornada 17 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Tras ello, el DT uruguayo Jorge Fossati fue cuestionado por las ausencias de Alex Valera y Edison Flores en la convocatoria de la selección peruana.

“Yo no soy quién para contestar si tiene que estar fulano o mengano en la selección, no es mi tarea. Yo me pongo feliz con los que van y lo otro no me corresponde opinar. El deber de todos los que estamos trabajando en Perú, seamos peruanos o no, es colaborar con la selección de la forma que podamos”, dijo en conferencia de prensa.

“En esta situación meterme en el terreno de que Juancito esté y Pedrito no, no colaboraría en nada con el cuerpo técnico de la selección peruana y ese no es el camino por el que quiero ir. Para mí todos mis jugadores tendrían que estar, los que pueden estar, los veo siempre como los mejores y creo mucho en la capacidad de todos y cada uno de ellos”, agregó.

LA ‘U’ VENCIÓ 3-0 A UTC DE CAJAMARCA

El cuadro crema logró posicionarse como líder del campeonato tras sumar su décimo triunfo en la Liga 1 Betsson. Tras ganar 3-0 a la UTC de Cajamarca, Jorge Fosatti se mostró contento por el resultado que alcanzaron sus dirigidos.

“El equipo rindió de bien para arriba y en una escala del 1-10, es de 6 para arriba. Hubo algunos que para mí estuvieron muy cerca del 10 y a veces no son los que más se destacan. A mí me gustó la actuación del equipo […] Cuando estás en la posición en la que estamos nosotros, no hay nada mejor que conseguir la victoria, pero para eso hay que trabajar y es lo que vamos a hacer”, dijo Fossati en conferencia de prensa.