Universitario no solo tiene la primera opción para ganar el tricampeonato nacional, sino que el último fin de semana amplió su ventaja sobre su más cercano perseguidor en el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Si bien se tratan de ocho puntos, el entrenador crema, Jorge Fossati, expresó su satisfacción por los números, pero también destacó que se trata de un trabajo que se debe terminar, sin triunfalismos.

“No me lo imaginaba a principio del Clausura. Tampoco me lo imaginaba hace cuatro o cinco partidos atrás, donde la diferencia era mucho más exigua. Éramos conscientes de que este partido nos podía dar un aire mayor, y no es más que eso. Acá no se definió nada”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Sabíamos que era una gran oportunidad para distanciarnos un poco más de nuestros inmediatos perseguidores, y eso te puede llevar a la ansiedad, y a veces te puedes confundir”, añadió tras la victoria sobre Juan Pablo II.

¡GRAN RESULTADO! Jorge Fossati 🧠, entrenador de Universitario 🟠: "Sabíamos que hoy era una gran oportunidad para podernos distanciar de nuestros perseguidores". #TorneoClausuraXGOLPERU pic.twitter.com/X8JgTWSknT — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 6, 2025

Con goles de Jairo Concha, Diego Churín y José Rivera, los cremas hicieron respetar su casa del Estadio Monumental, ante un imponente marco de público.

