Universitario de Deportes se enfrentará este miércoles, 20 de setiembre, a Sport Boys en el Estadio Monumental desde las 8:30 p.m. (hora peruana). El partido corresponde a la fecha 14 del Torneo Clausura Liga 1 Betsson. Ante ello, el DT del cuadro crema, Jorge Fossati, habló sobre su próximo rival.

“Sport Boys es un equipo fuerte, aguerrido, que de solo mirar los resultados que han tenido con equipos fuertes, te hace dar cuenta que es un equipo con muchas cualidades. Es fuerte para defender y con técnica, buen pie y velocidad de media cancha para arriba”, dijo en conferencia de prensa”.

“Que estés habilitado para el entrenamiento no quiere decir que sea para todo el entrenamiento. A veces un jugador entrena la primera parte y no la segunda. Gracias a Dios están entrenando normal, no quiere decir que están al 100%, pero están trabajando normal”, agregó.

Al ser consultado sobre la salida de Piero Quispe ante Sporting Cristal en la Liga 1 Betsson, Fossati dio a conocer los motivos por el que tuvo que tomar la decisión sobre el mediocampista, quien evidenció su molesta con un gesto de disconformidad.

“Piero estuvo casi 15 días en la selección y generalmente no se trabaja con la misma intensidad que en el club, pues los trabajos están destinados a otra cosa, para dos partidos en cuatro días, sin embargo, está la parte emocional, pues a pesar de que no jugó un minuto, estoy seguro de que vivió los partidos con la misma intensidad que los que jugaron, no habrá tenido desgaste físico, pero sí emocional”, explicó.

Agregó que “en el vestuario Piero se acercó a saludarme como unas disculpas, pues estaba enojado con él mismo, pues no se pudo sacar el calambre que tenía y seguir. Por eso fue su enojo. Le dije que estaba perfecto, que no desees salir, pero uno tiene que cuidar al equipo”.