Jorge Fossati regresó a Universitario de Deportes en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores y, pese a no superar los octavos de final del torneo, se perfila con la ‘U’ como serio candidato a conseguir el tricampeonato.

En diálogo con Radio Ovación, tras el gran triunfo en Arequipa ante FBC Melgar del último fin de semana, se refirió a su continuidad al mando del plantel crema.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

“El vínculo con Universitario es hasta cuando los dos sigamos enamorados. Creo que va hasta el 2026, pero eso no me limita para nada, ni quiero que limite a nadie”, dijo el entrenador uruguayo.

“Siempre que nos hablemos con honestidad, el amor va a continuar. Yo me fui en su momento no por dejar de tenerle amor a Universitario, sino por ir a la selección, añadió.

En esa línea, Fossati también compartió un balance sobre lo que ha pasado en la institución crema en los últimos años tanto en lo deportivo como en lo administrativo.

“Hay que darle valor a lo que se consiguió dentro de un proceso que viene viviendo Universitario. No es que el club venga de una situación maravillosa y haya caído, sino de una situación mala, institucionalmente, de años”, dijo.

Universitario no tendrá actividad deportiva a mitad de semana porque le toca descansar.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.