El entrenador uruguayo remarcó que si en su momento dejó el club fue por el reto de la selección peruana y no por falta de amor.
Redacción EC

regresó a en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores y, pese a no superar los octavos de final del torneo, se perfila con la ‘U’ como serio candidato a conseguir el tricampeonato.

En diálogo con Radio Ovación, tras el gran triunfo en Arequipa ante FBC Melgar del último fin de semana, se refirió a su continuidad al mando del plantel crema.

“El vínculo con Universitario es hasta cuando los dos sigamos enamorados. Creo que va hasta el 2026, pero eso no me limita para nada, ni quiero que limite a nadie”, dijo el entrenador uruguayo.

“Siempre que nos hablemos con honestidad, el amor va a continuar. Yo me fui en su momento no por dejar de tenerle amor a Universitario, sino por ir a la selección, añadió.

En esa línea, Fossati también compartió un balance sobre lo que ha pasado en la institución crema en los últimos años tanto en lo deportivo como en lo administrativo.

“Hay que darle valor a lo que se consiguió dentro de un proceso que viene viviendo Universitario. No es que el club venga de una situación maravillosa y haya caído, sino de una situación mala, institucionalmente, de años”, dijo.

Universitario no tendrá actividad deportiva a mitad de semana porque le toca descansar.

