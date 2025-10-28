Universitario de Deportes consiguió el tricampeonato nacional de la Liga 1 Te Apuesto a falta de algunas jornadas, bajo la dirección técnica del entrenador uruguayo Jorge Fossati.

Este último fue el encargado de ganar el primero de estos tres campeonatos consecutivos bajo un nuevo esquema de juego que se mantiene hasta el momento, y se refirió a su continuidad.

“Esta es una administración nueva. Creo que lo correcto es darnos un tiempo ambas partes para evaluar lo que cada uno quiere hacer en el futuro. Cuando llegue el momento, ellos decidirán”, dijo en declaraciones a la prensa.

“Hay que enfocarnos en el partido siguiente, no te voy a decir que es el más importante porque estaría tergiversando la realidad, pero lo vamos a afrontar con toda la seriedad. Después veremos qué hacemos en el 2026”, añadió Fossati.

En esa línea, el estratega de 72 años, que tuvo su paso por la selección peruana, expresó su satisfacción y orgullo por liderar al plantel campeón del fútbol peruano.

“Hoy tenemos mucha felicidad por haber ayudado a que el tricampeonato se concretara. Le da un valor tremendo saber que hay millones de personas felices”, apuntó.

Universitario se medirá este viernes ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental y recibirá el trofeo de campeón ante miles de hinchas.

