Jorge Fossati tuvo reestreno al mando de Universitario de Deportes en la contundente goleada de 6-0 sobre UTC en el Estadio Monumental, por la décima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

Con este resultado, los dirigidos por el entrenador uruguayo se colocan en lo más alto de la tabla con 23 unidades y un partido pendiente.

En ruenda de prensa, el experimentando estratega valoró lo hecho por el equipo, aunque destacó que el inicio del juego no fue de su agrado.

“Como equipo me empezó a gustar después de los 25 minutos, antes de eso no me gustaba mucho”, apuntó.

Por otro lado, y al ser consultado por el sostenido rendimiento del polifuncional César Inga, Fossati remarcó que lo tenía en la consideración cuando dirigió a la blanquirroja.

“Todos los jugadores no son desconocidos para nosotros. A César Inga lo teníamos en el radar de la selección. No estaba en Universitario y aún así vimos muchas cualidades.

El próximo partido de los cremas será de visita ante Cusco FC este sábado 3 de mayo desde las 6:30 p.m..

Gana increíbles premios con la Suscripción del Hincha. ¡Apoya a tu equipo favorito y vive la pasión de la Copa como nunca antes! Dale click al link.