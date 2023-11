El técnico uruguayo de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se refirió al nombramiento de la terna arbitral para la segunda final de la Liga 1 Betsson, y confesó que en un primer momento quedó muy sorprendido.

“No voy a animar a nadie a la violencia. A mí en un primer momento me sorprendió el nombramiento de estos árbitros. Para ser concreto, yo tengo que suponer que las autoridades del fútbol quieren lo mejor para el fútbol peruano”, dijo en declaraciones a la prensa.

En esa línea, también remarcó que no es nadie para decidir quién debe arbitrar, pero sí le llama la atención que los árbitros mejor considerados en el torneo local se vayan a dirigir a otro país cuando se define el campeonato.

GESTO DE ÁNGELO CAMPOS:

En tanto, el estratega crema también comentó sobre el particular ritual que hizo el golero de Alianza Lima Ángelo Campos al momento del calentamiento previo a jugarse la primera final en el estadio Monumental.

“No me gusta hablar de jugadores rivales pero no entiendo qué buscó (Campos), no lo puedo entender y no me imagino a un jugador del plantel nuestro haciendo eso porque se le antojó, por una decisión personal”, apuntó.

OPTIMISMO DE CARA A LA FINAL

Fossati dejó atrás el amargo empate ante Alianza en la primera final y rescata lo bien que jugó el cuadro crema.

“Estamos trabajando en el hotel, ya dándole el espacio que debe tener el análisis de tantas y tantas cosas positivas futbolísticamente, hablando que pasaron el sábado y que nos llenan de optimismo. Más allá del gran respeto que le tenemos al rival, nos llenan de optimismo para poder ir el miércoles a Matute y lograr nuestro objetivo”, dijo el uruguayo.