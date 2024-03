Perú le ganó 2-0 a Nicaragua en un partido amistoso de fecha FIFA disputado el viernes 22 de marzo en el estadio de Matute. El técnico de la Bicolor, Jorge Fossati, expresó sus sensaciones tras debutar con victoria en el banquillo de la escuadra nacional.

“El balance del partido que yo vi fue bueno, habida cuenta que, como ya habíamos adelantado, era ilógico esperar que el equipo manejara la idea en forma perfecta. Por supuesto que hay cosas que debemos mejorar”, indicó el técnico uruguayo.

“Creamos muchas situaciones muy favorables, ellos (Nicaragua) en el primer tiempo no recuerdo ninguna clara y en el segundo tiempo creo que nosotros arrancamos muy bien y después el tema físico fue haciendo mella, me parece. Hicimos cambios para mejorar en ese aspecto y sí es verdad que en los últimos minutos ellos tomaron más el control de la pelota y con ello consiguieron jugar más en cancha nuestra”, agregó.

Fossati también destacó la actitud de los jugadores que no tuvieron la oportunidad de arrancar como titulares o jugar en este partido contra Nicaragua.

“La actitud es innegociable y me parece que no hay un solo jugador que haya estado (...), los del banco también jugaron todos su partido, con gran actitud y a mí me parece que, sobre esa base, vamos a seguir mejorando y construyendo”, anotó.

El extécnico de Universitario de Deportes también resaltó el apoyo de la fanaticada peruana:

“No me sorprendió que Matute estuviera lleno, porque el hincha peruano ama su camiseta y podrá tener momentos más de enojo, de felicidad, pero abandonar la camiseta de Perú, no la abandona nunca”, sentenció.