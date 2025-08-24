Fossati, sabio y terco contra Gorosito, un rebelde ‘mata gigantes’: el otro duelo de dos ‘viejos zorros’ para conquistar el clásico

Su figura, que hace poco parecía intocable tras asentar las bases para el bicampeonatode Universitario y llevar al equipo de vuelta a unos octavos de una Copa Libertadores, hoy camina con la presión de demostrar que no vive de reliquias y que lo vivido ante Palmeiras fue solo un lapsus y no la revelación de un equipo que ya alcanzó su prime hace rato. O mejor dicho, que vive y no subsiste en una lucha plena por reafirmar su vigencia como el Jorge Fossati que esta ‘U’ necesita ahora mismo y hacia el futuro. Y que urge este domingo ante Alianza Lima.

Enfrente habrá una fiera con ribetes de gloria amplificada por suculentas jornadas de épica e historia. Sí, un Néstor Gorosito que ha domesticado la hazaña y la ha vuelto rutina a lo largo de siete meses en torneos internacionales (léase Libertadores y Sudamericana), pero que llega esta tarde al Monumental con la necesidad de quitarse esa espinita clavada que le permita compartir su alegría abundante también con el torneo local.

Será pues un clásico de necesidades en estado de ebullición. Uno en el que, seguramente, tuvo la noche anterior al ‘Nonno’ lidiando con su rigor para repensar el once inicial y vencer su obstinación por ciertos jugadores, y al ‘Pipo’ navegando entre charlas generosas e informes médicos para adaptar el desgaste del plantel a una batalla que se sugiere decisiva en Ate.

La 'U' será local el 24 de agosto. En el Apertura igualaron 1-1 en Matute. (Foto: GEC)

Será la primera vez que ambos entrenadores se enfrenten en el fútbol peruano. Antes, por la fecha 7 del Apertura, los cremas rescataron un 1-1 en Matute con Fabián Bustos en el banco. La cuenta quedó pendiente para el ‘Pipo’, que vivió con algo de trauma su primera experiencia en clásicos de nuestro fútbol. Hoy en el Monumental, el argentino visitará por primera vez al uruguayo, que ya sabe -y muy bien- lo que es celebrar frente a los blanquiazules.

La ‘U’ requiere repatriar esa solidez que lo hizo infranqueable en el Monumental y un tanque en ataque por más de dos años. Alianza, más flexible para encontrar rendimiento en la banca de suplentes, lidia con la odiosa comparación del alto rendimiento copero y la irregularidad del torneo local. Y peor aún, ante el azar que resulta la Copa, perder el clásico lo expone al riesgo de perder soga y cabra.

Alianza Lima se metió entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana. (Foto: Club Alianza Lima)

Que Kevin Quevedo o Eryc Castillo sean cazabombarderos en la Copa y ocasionales avioncitos de papel en la Liga 1 por lo menos inquieta. Sí, hay que guardar energías y dosificar esfuerzos, pero esta tarde será lo más parecido a un duelo copero. El clásico no entiende de tablas acumuladas ni de estadísticas: es un escenario donde con el empate pierden ambos y los dos, viejos zorros del fútbol, lo saben.

Duelo técnico

Gorosito no tendrá a Paolo Guerrero, la principal baja en tienda íntima. Pero sí contará con la opción de Pedro Aquino, su último refuerzo de lujo que refuerza la idea de que en Matute hay una base sólida y de experiencia para dar respuesta a las exigencias. Tanto que las otras cinco bajas (Lagos, Castillo, Estrada, Cari y Lavandeira) no resienten el firme armatoste sobre el que se erige el juego del ‘Pipo’.

El dolor de cabeza en cambio para el hincha crema radica en la elección de Fossati en un once que ha empezado a ser cuestionado por intermitencias de sus mejores guerreros. Jairo Vélez parece un par de escalones por encima de Edison Flores, el de los goles importantes y hoy menos trascendente. También está la incursión de Anderson Santamaría en reemplazo de Willian Riveros y de César Inga por Aldo Corzo, un guerrero cuyo liderazgo también implica saber cuándo dar un paso al costado.

Eso sí, la disciplina táctica y el orden están por encima del juego bonito y desordenadopara el gusto del ‘Nonno’. Felizmente, para la emoción de este domingo, en la otra vereda estará ‘Pipo’ un técnico con eficacia en el replanteo.

