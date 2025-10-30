Tal cual pasó en 2023, Jorge Fossati logró el campeonato nacional con Universitario de Deportes y fue parte de las celebraciones junto a sus dirigidos.
En un video difundido en redes sociales se aprecia al entrenador uruguayo protagonizando un frenético baile al ritmo de un conocido tema argentino.
En otra parte del clip, también se ve a los jugadores imitando un baile hecho durante la presente temporada por los jugadores de Alianza Lima cuando alcanzaban una importante victoria.
Culminados los festejos, por ahora, el plantel de la ‘U’ regresó el último miércoles a los entrenamientos en las instalaciones de Campo Mar en Lurín.
A Universitario le resta jugar en el Estadio Monumental el próximo viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso. En este partido, recibirá el trofeo de campeón.
