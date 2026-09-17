Jorge Abdiel Gutiérrez recibió una nueva convocatoria internacional. El lateral izquierdo de Universitario de Deportes fue incluido por Thomas Christiansen en la lista de la selección de Panamá para la próxima fecha FIFA de septiembre y octubre.

El futbolista de 28 años forma parte de una nómina de 27 jugadores que representarán a Panamá en una gira por Asia. El primer partido será ante India, el viernes 25 de septiembre, en Bangalore. Posteriormente, el combinado centroamericano viajará a Japón para disputar dos encuentros más.

Jorge Gutiérrez vuelve a ser convocado por Panamá

Gutiérrez, quien llegó a Universitario en agosto, fue considerado nuevamente por Christiansen luego de haber formado parte del plantel panameño que disputó el Mundial 2026.

En la última Copa del Mundo, el defensor participó en el encuentro que Panamá perdió 2-0 frente a Inglaterra por la fase de grupos.

Su llamado se produce mientras busca consolidarse en el equipo dirigido por Jorge Fossati. Con Universitario, Gutiérrez ya realizó su debut oficial: ingresó durante el triunfo por 3-2 ante UTC, en Cajamarca.

¿Cuándo jugará Panamá?

La selección panameña iniciará su gira asiática el viernes 25 de septiembre frente a India, en Bangalore.

Luego se trasladará a Japón, donde tiene programados dos encuentros: el 1 de octubre ante Nueva Zelanda, en Yokohama, y el 5 de octubre frente al ganador del Japón vs. Ecuador, en el Estadio Nacional de Tokio.

Los futbolistas del torneo local, junto al comando técnico y el resto del staff, tienen previsto viajar este sábado 19 de septiembre por la noche rumbo a Asia.