Por Jasson Curi Chang

Jorge Abdiel Gutiérrez recibió una nueva convocatoria internacional. El lateral izquierdo de Universitario de Deportes fue incluido por Thomas Christiansen en la lista de la selección de Panamá para la próxima fecha FIFA de septiembre y octubre.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.