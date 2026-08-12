Jorge Abdiel Gutiérrez ya se encuentra en Lima. El defensor panameño de 27 años arribó la noche del martes a la capital peruana para continuar con el proceso que lo llevará a convertirse en nuevo jugador de Universitario de Deportes.

El futbolista llegó procedente de Venezuela y fue recibido en medio de la expectativa de los medios de comunicación. Resguardado por personal de seguridad del club crema, abordó rápidamente una camioneta que lo trasladó al hotel de concentración de Universitario.

Antes de retirarse del aeropuerto, Gutiérrez dejó un breve mensaje para los hinchas cremas: “Feliz de estar acá. Un saludo para los hinchas de la U”.

Universitario tiene nuevo refuerzo: Jorge Gutiérrez ya está en Lima para pasar exámenes médicos. Foto: @JaxLatinMedia

Este miércoles pasará los exámenes médicos

El siguiente paso para Gutiérrez será superar los exámenes médicos programados para la mañana de este miércoles. Si no surge ningún inconveniente, el futbolista será presentado oficialmente como nuevo refuerzo de Universitario.

El jugador se desempeña como defensor-volante por la banda izquierda y llega para ocupar el espacio que dejó el ecuatoriano Carabalí.

✅🇵🇦 Jorge Abdiel ya está en el Perú para pasar exámenes médicos y, posteriormente, firmar por Universitario de Deportes. Con el lateral izquierdo, la ‘U’ cierra los fichajes para el Torneo Clausura.



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¿De dónde llega Jorge Gutiérrez?

Gutiérrez llega a Universitario procedente de La Guaira de Venezuela. Su incorporación se concretará bajo la modalidad de préstamo hasta finales de 2026, con una opción de compra a favor del conjunto crema.

El futbolista panameño, además, cuenta con experiencia internacional y es mundialista con la selección de Panamá, un factor que Universitario tomó en cuenta para reforzar su plantel de cara al Torneo Clausura.

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