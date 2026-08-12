Jorge Gutiérrez aterrizó en Lima y dejó mensaje a los hinchas de Universitario. Foto: @JaxLatinMedia
Jorge Gutiérrez aterrizó en Lima y dejó mensaje a los hinchas de Universitario. Foto: @JaxLatinMedia
Por Redacción EC

Jorge Abdiel Gutiérrez ya se encuentra en Lima. El defensor panameño de 27 años arribó la noche del martes a la capital peruana para continuar con el proceso que lo llevará a convertirse en nuevo jugador de Universitario de Deportes.

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