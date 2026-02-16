Jorge Luna, rey de la comedia y del business: Cómo planea conquistar la Liga 1 y por qué su club viral Domingo Dianderas reapareció sin likes

Un año después de adquirir un club de fútbol, el sencillo Domingo Dianderas de la Liga Distrital de Chincha Alta, el comediante Jorge Luna anunció su llegada al fútbol profesional como sponsor oficial de dos clubes de la Liga 1 2026. La apuesta, confirma así, que lo que pareció un arrebato de genialidad comercial al comprar un club de barrio y hacerlo viral y famoso, era más bien un primer pulso a un negocio del que no está dispuesto a soltar tan pronto: el fútbol.

Surgen entonces varias preguntas: ¿Por qué saltar de invertir en una liga distrital a apostar por clubes del torneo profesional?, ¿Qué pasó con Domingo Dianderas, un fenómeno del márketing que en cuatro meses pasó de ser un equipo desconocido a ser el tercer club peruano con más seguidores en redes sociales? Y, finalmente, ¿Qué tan en serio puede ser la incursión de un comediante que ya demostró que también es el rey de los negocios?

Domingo Dianderas, el club viral de Jorge Luna y su largo camino a la Primera División. (Crédito: IG Domingo Dianderas).

El fenómeno Dianderas

El fenómeno en que se convirtió el Domingo Dianderas duró cuatro meses. De enero hasta abril del 2025. El efecto, sin embargo, fue brutal. La primera transmisión del club que casi nadie sabía que existía alcanzó picos de 75 mil conectados en tiempo real. Sus seguidores en redes sociales se quintuplicaron y la camiseta sumó más auspiciadores que la mitad de equipos del torneo profesional peruano.

Los números -y los dólares- convirtieron a Luna de loco a gurú del marketing. Las transmisiones en vivo de los partidos entonces fue el siguiente paso viral: con Jorge como conductor junto a su socio y amigo Ricardo Mendoza, además de otros personajes de Youtube, cada partido era colosal.

Sin querer o queriendo, habían convertido los partidos en un espacio de comedia y relajo para sus fieles seguidores que venían de su popular contenido Hablando Huevadas, un espacio de conversación y comedia en Youtube que los hizo populares a tal punto que llevaron el show al Madison Square Garden.

La fórmula, sobre todo irreverente, parecía perfecta. Sin embargo, había un detalle que no era controlable: los resultados. La campaña del Domingo Dianderas en el ascenso hacia la Copa Perú acabó demasiado pronto. Y sin campaña, sin partidos, el show terminó.

Eso sí, quedó la evidencia que una apuesta tan disruptiva tenía espacio en el consumidor de contenido peruano.

Hernán Barcos celebra su primer gol con el FC Cajamarca. (Liga1 Te Apuesto)=

La apuesta por Liga 1

Sin Domingo Dianderas, Luna volvió a enfocarse en la comedia y nuevos negocios. Uno de ellos, quizá el que más se desarrolló en los últimos meses, es su plataforma de sorteos ¡No hay sin suerte! a través de su web jorgitoluna.com.

Tal fue el éxito de su modelo de negocio que consiste en captar suscriptores a cambio de la posibilidad de participar en muchos sorteos diarios, que en diciembre del 2025 anunció un hito mayor: había logrado dos Récords Guinness.

Uno por obtener la mayor cantidad de espectadores en un sorteo transmitido en vivo por Instagram, con un total de 14.116 personas conectadas simultáneamente el 30 de octubre de 2025. El otro, por lograr la mayor cantidad de premios entregados en un solo mes mediante una página de suscripción, alcanzando 5.156 premios otorgados entre sus usuarios.

Cusco FC

¿Qué tiene que ver esta apuesta con el fútbol?

Pues a fines de enero, Jorge Luna anunció que llegaba al fútbol rentado peruano como auspiciador de dos clubes: Cusco FC y FC Cajamarca, bajo su producto jorgitoluna.com y No Hay sin Suerte.

¿El objetivo? Posiblemente alcanzar a un consumidor de fútbol asiduo a las apuestas que tenga un perfil que lo convierta en suscriptor para participar de los sorteos de su página. Y ojo, que son sorteos bastante potentes como autos.

A través de sus redes sociales, Luna remarcó que, pese a estar de vacaciones, tenía que hacer el anuncio y hasta se animó a decir que “nos vamos a divertir en este 2026″. Los clubes, por supuesto, replicaron la publicación que se hizo viral en pocos minutos.

La visibilidad que le generen ambos clubes puede ser una gran oportunidad. Por un lado está FC Cajamarca, que aunque es un club de provincia recién ascendido, tiene en sus filas figuras que pueden cautivar a la audiencia como Hernán Barcos y Pablo Lavandeira.

Por el otro lado está Cusco FC, uno de los candidatos al título este 2026 en el torneo local y que, además, disputará Copa Libertadores en fase de grupo, por lo que la internacionalización de la marca de Jorge Luna está asegurada en seis partidos como mínimo.

¿Qué pasó con Domingo Dianderas?

Aquí una interrogante clave: mientras el Domingo Dianderas debutaba en la Liga Distrital de Chincha Alta, en lo que era el inicio de una nueva temporada; Jorge Luna estaba concentrado en un show de fútbol viral llamado Jorges vs Mateos.

El nuevo evento de Jorge Luna, que consistía en transmitir un partido amistoso entre el equipo de Jorge, conformado por personas anónimas con un parecido físico al del comediante, y el equipo de Mateo Garrido Lecca, cuyos integrantes tenían la peculiaridad de ser muy parecidos físicamente al otro comediante.

La transmisión acumula ya más de 320 mil vistas solo en Youtube. Fue un éxito rotunda para la comunidad de Luna, acostumbrada ya a ver a su comediante favorito en eventos deportivos.

Ese mismo día debutó Dianderas en la Liga Distrital de Chincha Alta. El cuadro de Luna venció 6-0 en su estreno, pero el partido no fue transmitido por los canales oficiales del comediante. El canal Melódicos TV fue el que transmitió el duelo, con una media apenas de 300 conectados. Muy lejos de los más de 70 mil que tuvo hace un año.

A eso se suma que no hubo anuncio ni publicidad sobre el partido como el equipo de Jorge Luna. Nada. La viralidad terminó, pero quedará saber si el comediante seguirá apoyando al Dianderas o este año el foco será la Liga 1.

