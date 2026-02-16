Por José Antonio Bragayrac

Un año después de adquirir un club de fútbol, el sencillo Domingo Dianderas de la Liga Distrital de Chincha Alta, el comediante Jorge Luna anunció su llegada al fútbol profesional como sponsor oficial de dos clubes de la Liga 1 2026. La apuesta, confirma así, que lo que pareció un arrebato de genialidad comercial al comprar un club de barrio y hacerlo viral y famoso, era más bien un primer pulso a un negocio del que no está dispuesto a soltar tan pronto: el fútbol.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Jorge Luna, rey de la comedia y del business: Cómo planea conquistar la Liga 1 y por qué su club viral Domingo Dianderas reapareció sin likes
Fútbol peruano

Jorge Luna, rey de la comedia y del business: Cómo planea conquistar la Liga 1 y por qué su club viral Domingo Dianderas reapareció sin likes

“Hay una bonita amistad entre Barcos, el técnico y yo”: El ‘Pirata’ como nuevo ídolo de Cajamarca y qué funciones cumple en su nuevo club
Fútbol peruano

“Hay una bonita amistad entre Barcos, el técnico y yo”: El ‘Pirata’ como nuevo ídolo de Cajamarca y qué funciones cumple en su nuevo club

¡Por el futuro! Carlos Gómez Laynes y William Huapaya, exglorias de Alianza Lima, enseñan a niños los primeros pasos en el fútbol formativo
Fútbol peruano

¡Por el futuro! Carlos Gómez Laynes y William Huapaya, exglorias de Alianza Lima, enseñan a niños los primeros pasos en el fútbol formativo

“Historia, títulos, pasión y amor”: Paolo Guerrero felicitó a Alianza Lima por su 125 aniversario
Fútbol peruano

“Historia, títulos, pasión y amor”: Paolo Guerrero felicitó a Alianza Lima por su 125 aniversario