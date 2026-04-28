Sporting Cristal afronta una noche decisiva en el Estadio Alejandro Villanueva, donde buscará sumar tres puntos vitales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras la derrota ante Palmeiras, el equipo rimense llega sin margen de error en el Grupo F para el choque ante Junior.

En la previa, el asistente técnico Jorge Soto expresó su malestar por la planificación del calendario. “Los partidos seguidos hacen todo más difícil y no nos ayudan desde la planificación de los encuentros”, afirmó en un entrevista con RPP.

Además, reveló que el club intentó modificar la programación sin éxito: “El club habló para modificar la fecha del partido, pero Cusco también tiene competencia y se complicó todo”.

La acumulación de partidos ha generado desgaste en el plantel dirigido por Zé Ricardo. La cercanía entre compromisos internacionales y del torneo local obliga a administrar esfuerzos. De hecho, en pocos días, Cristal deberá enfrentar a Cusco FC por la Liga 1.

Convocados para el duelo clave

Para este compromiso, Cristal contará con un plantel amplio que incluye a figuras como Yoshimar Yotún, Martín Távara, Irven Ávila y el brasileño Vizeu, entre otros. El objetivo es claro: encontrar el equilibrio entre rendimiento inmediato y cuidado físico de los jugadores.

☝️ 𝗖𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗵𝗼𝘆 💪



¡Hoy, noche de Copa en el Alejandro Villanueva!🏆



¡Vamos, Celestes, a ganarrr!



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El equipo celeste sabe que no puede dejar escapar puntos en condición de local. Jugar en Lima representa una oportunidad para recuperar terreno en el grupo y mantener vivas sus opciones de clasificación.

El resultado de este encuentro podría definir el futuro de Sporting Cristal en el torneo continental. Una victoria lo mantendría en la pelea, mientras que un tropiezo complicaría seriamente sus aspiraciones.

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