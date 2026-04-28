Resumen

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Jorge Soto dirigirá de manera interina este domingo frente a Cusco FC por la Liga 1. (Foto: Agencias)
Jorge Soto dirigirá de manera interina este domingo frente a Cusco FC por la Liga 1. (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

Sporting Cristal afronta una noche decisiva en el Estadio Alejandro Villanueva, donde buscará sumar tres puntos vitales en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras la derrota ante Palmeiras, el equipo rimense llega sin margen de error en el Grupo F para el choque ante Junior.

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