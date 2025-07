El final del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto dejó algunas declaraciones polémicas o provocadoras como las del administrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, en clara alusión a su clásico rival.

En la misma línea, llegó la respuesta desde tienda blanquiazul, por medio del presidente de Aliancistas por el Perú, Jorge Zúñiga, quien dejó un mensaje claro de que no se quedarán callados.

“Me sorprendió lo que él ha dicho porque es un tema delicado, entiendo que la administración tributaria tiene que velar por el interés de todos los peruanos y no de un determinado club, no sé qué ayuda se le puede dar”, dijo el directivo blanquiazul en declaraciones a Ovación.

“Aquí nadie está llorando por ayuda de la Junta de Acreedores, nadie está pidiendo ayuda ni llorando porque la SUNAT me ayude. Aquí el torneo no ha terminado, solo han ganado la parte inicial, no tendríamos por qué llorar, al año no ha terminado”, finalizó.

Alianza Lima enfrentará esta noche a Gremio en el repechaje por un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

