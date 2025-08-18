Pese a que tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes sostendrán importantes choques por torneos Conmebol en las próximas horas, el ambiente del clásico del próximo domingo ya se empieza a calentar.

Desde tienda crema arremetieron contra el arbitraje nacional, tras considerar que se vieorn perjudicado en el encuentro ante Sport Huancayo, el mismo que quedó igualado 1-1.

Al respecto, el presidente de Aliancistas por el Perú, Jorge Zúñiga, se refirió a lo dicho por su par crema, el administrador temporal Franco Velazco.

“Con mucha pena, he visto declaraciones del actual administrador (de la ‘U’), cuya oficialización registral aún se encuentra observada. En sus palabras, ha recurrido a una vieja artimaña que es azuzar a la violencia y presionar al VAR y árbitros”, dijo en declaraciones a Ovación.

“Le recuerdo que las normas éticas y deontológicas de la FIFA prohíben expresamente que cualquier dirigente incite a la violencia. En este contexto, se necesita mesura, ponderación y responsabilidad. Se trata simplemente de una jugada de fútbol, y me entristece ver cómo se está generando un clima de hostilidad que va en contra de los principios que todos los dirigentes deben respetar”, argumentó el directivo blanquiazul.

En esa línea, apuntó que algunas jugadas no fueron sancionadas en contra de Universitario en Huancayo.

“El VAR es parte del fútbol y no me parece algo fuera de lo común. Sin embargo, lo que sí me causa mucha tristeza es que se le esté dando tanto énfasis a esta acción, mientras que se habla muy poco de las faltas cometidas por Santamaría y Ancajima que ameritaban expulsión”, dijo Zúñiga.

El partido está programado para el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental de Ate.

