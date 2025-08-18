Pese a que tanto Alianza Lima como Universitario de Deportes sostendrán importantes choques por torneos Conmebol en las próximas horas, el ambiente del clásico del próximo domingo ya se empieza a calentar.
LEE TAMBIÉN: Con el clásico entre Universitario y Alianza Lima, así se jugará la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto
Desde tienda crema arremetieron contra el arbitraje nacional, tras considerar que se vieorn perjudicado en el encuentro ante Sport Huancayo, el mismo que quedó igualado 1-1.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Al respecto, el presidente de Aliancistas por el Perú, Jorge Zúñiga, se refirió a lo dicho por su par crema, el administrador temporal Franco Velazco.
“Con mucha pena, he visto declaraciones del actual administrador (de la ‘U’), cuya oficialización registral aún se encuentra observada. En sus palabras, ha recurrido a una vieja artimaña que es azuzar a la violencia y presionar al VAR y árbitros”, dijo en declaraciones a Ovación.
MIRA: Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
“Le recuerdo que las normas éticas y deontológicas de la FIFA prohíben expresamente que cualquier dirigente incite a la violencia. En este contexto, se necesita mesura, ponderación y responsabilidad. Se trata simplemente de una jugada de fútbol, y me entristece ver cómo se está generando un clima de hostilidad que va en contra de los principios que todos los dirigentes deben respetar”, argumentó el directivo blanquiazul.
MIRA: Franco Velazco: “Hay temas comerciales y que de repente la ‘U’, en estos dos últimos años, ha ido en contra de esos intereses”
En esa línea, apuntó que algunas jugadas no fueron sancionadas en contra de Universitario en Huancayo.
“El VAR es parte del fútbol y no me parece algo fuera de lo común. Sin embargo, lo que sí me causa mucha tristeza es que se le esté dando tanto énfasis a esta acción, mientras que se habla muy poco de las faltas cometidas por Santamaría y Ancajima que ameritaban expulsión”, dijo Zúñiga.
El partido está programado para el domingo 24 de agosto desde las 5:30 p.m. en el Estadio Monumental de Ate.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- El Gallardo coreando el nombre de Wisdom, la joya de Autuori; con Reynoso e Ibáñez en la tribuna: lo que no se vio del triunfo de Cristal
- Cueva y cómo tiene a Emelec y Ecuador rendidos a sus pies: El plan para su vuelta estelar a la selección peruana
- José Bellina es el nuevo jefe de la Secretaría Técnica Deportiva de la FPF
- “Es el mejor fichaje del fútbol peruano”: Sergio Peña, una asistencia y 136 minutos para adueñarse del fútbol de Alianza Lima
- ¡No se guardan nada! Portugal presentó equipo que enfrentará a Perú en Copa Davis 2025
Contenido sugerido
Contenido GEC