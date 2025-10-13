El presidente de Aliancistas del Perú, Jorge Zúñiga, analizó la temporada de Alianza Lima. El equipo de Néstor Gorosito llegó hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero en la Liga 1 Te Apuesto mostraron un nivel irregular que les está costando pelear el título a Universitario de Deportes.

En ese sentido, Zúñiga afirmó que es “inaceptable” que un “equipo grande como Alianza” pierda puntos de local.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Perder puntos en casa es una situación inaceptable. Alianza, por el equipo que tiene, no puede darse el lujo de ceder puntos en casa, juegue con quien juegue”, señaló en conversación con TV Perú.

“Lo que sí no voy a aceptar es que nadie venga con excusas, que fue por culpa del clima, la lluvia o por jugar un torneo internacional, pero no hay derecho a que para cada partido tengamos que prender velitas misioneras al Señor de los Milagros para pedir un buen arbitraje”, añadió.

Alianza Lima enfrentará a Sport Boys este jueves en Matute. (Foto: GEC)

Alianza Lima piensa en el 2026

Zúñiga también dejó en claro que el objetivo de ser campeones no se negocia: “No quedar entre los tres primeros sí sería un fracaso, más aún por cómo se armó este plantel para ser campeón. Si no se consigue el título, no puede ser nada favorable para Alianza Lima”.

En cuanto al plantel, adelantó que ya se está evaluando qué jugadores continuarán. “El 70% de ese plantel se va a rescatar porque lo que queremos es estabilidad”.

También se refirió sobre Barcos. “Hernán es un referente que ha marcado una huella imborrable en la historia de Alianza Lima. Si está en condiciones, me gustaría verlo siempre, pero este es un tema que ellos como deportistas tendrán que decidir, más allá del deseo que yo pueda tener”.

*****

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.