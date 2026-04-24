La fecha 12 de la Liga 1 promete emociones fuertes con enfrentamientos que podrían reconfigurar la tabla del Torneo Apertura. Con varios equipos peleando en la parte alta y otros buscando meterse en la disputa, cada punto empieza a pesar más en la recta decisiva del campeonato. Universitario de Deportes, Alianza Lima y Los Chankas llegan con la obligación de sumar para no perder terreno en la lucha por el título.

Uno de los duelos más llamativos será el de Atlético Grau ante Alianza Lima. El cuadro íntimo, que se mantiene en la pelea por el liderato, visita una plaza complicada donde no puede dejar puntos si quiere seguir presionando al puntero. Otro encuentro clave será el de Universitario de Deportes frente a Alianza Atlético de Sullana. La ‘U’, en proceso de recuperación tras el cambio de técnico, necesita consolidar su levantada ante un rival complicado.

Además, el choque entre ADT y Los Chankas será determinante para la parte alta de la tabla, considerando el gran momento del conjunto andahuaylino. La presión no solo recae en los líderes. Sporting Cristal también necesita sumar para no quedar rezagados, mientras que Cienciano y Melgar buscan meterse en la pelea.

Programación completa de la fecha 12

La jornada se disputará entre sábado, domingo y lunes con el siguiente cronograma:

Sábado 25 de abril

C.D. Moquegua vs FC Cajamarca (13:00)

Comerciantes Unidos vs Sporting Cristal (15:30)

Sport Boys vs Juan Pablo II (19:00)

Domingo 26 de abril

UTC vs Cienciano (11:00)

Cusco FC vs Sport Huancayo (13:15)

Atlético Grau vs Alianza Lima (15:30)

Universitario de Deportes vs Alianza Atlético (18:00)

Lunes 27 de abril

ADT vs Los Chankas (15:00)

Deportivo Garcilaso vs Melgar (19:00)

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Dónde ver los partidos

La transmisión de la Liga 1 estará disponible a través de diversas plataformas y operadores como Claro TV, DirecTV, Movistar, Win Sports y MiFibra.

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