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Los Chankas son los únicos líderes del Torneo Apertura (Foto: Liga1)
Los Chankas son los únicos líderes del Torneo Apertura (Foto: Liga1)
Por Redacción EC

La fecha 12 de la Liga 1 promete emociones fuertes con enfrentamientos que podrían reconfigurar la tabla del Torneo Apertura. Con varios equipos peleando en la parte alta y otros buscando meterse en la disputa, cada punto empieza a pesar más en la recta decisiva del campeonato. Universitario de Deportes, Alianza Lima y Los Chankas llegan con la obligación de sumar para no perder terreno en la lucha por el título.

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