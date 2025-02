Bastaron solo algunas semanas para que José Carabalí se enamore de Universitario de Deportes, el que será su club durante la presente temporada, y con el que ya le tocó debutar en la Liga 1 Te Apuesto.

“Es la primera vez que vengo a un club así. Me he quedado impresionado por el apoyo que da la hinchada, ellos se merecen que siempre nosotros podamos sacar buenos resultados”, dijo en declaraciones a GOL PERÚ.

En esa línea, se refirió a su debut ante Cienciano el último fin de semana, con un ingreso en la etapa del complemento que generó buenos comentarios en los hinchas cremas.

“El sábado antes de entrar estaba muy nervioso, algo normal pero ahora me siento con más confianza”, señaló Carabalí.

“Estoy feliz por el debut, tenía mucho tiempo de no jugar un partido oficial, ver esa multitud de gente me encantó y me motiva a seguir trabajando para poder hacer historia aquí”, añadió el extremo ecuatoriano.

Universitario se enfrentará por la tercera fecha del Torneo Apertura a Atlético Grau en Piura y Carabalí sería titular en reemplazo de Paolo Reyna.

