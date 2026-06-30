La emotiva confesión de José Carabalí tras salir de Universitario: “La U es lo mejor de mi vida futbolística”. Foto: Universitario
La emotiva confesión de José Carabalí tras salir de Universitario: “La U es lo mejor de mi vida futbolística”. Foto: Universitario
Por Redacción EC

La salida de José Carabalí de Universitario de Deportes tomó por sorpresa a los hinchas cremas. El club anunció que el futbolista ecuatoriano dejó la institución luego de que Liga Deportiva Universitaria de Quito ejecutara la cláusula de salida del jugador, poniendo fin a una etapa exitosa en Ate.

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