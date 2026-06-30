La salida de José Carabalí de Universitario de Deportes tomó por sorpresa a los hinchas cremas. El club anunció que el futbolista ecuatoriano dejó la institución luego de que Liga Deportiva Universitaria de Quito ejecutara la cláusula de salida del jugador, poniendo fin a una etapa exitosa en Ate.

Carabalí no ocultó el cariño que desarrolló por Universitario y aseguró que su paso por el club representa el momento más importante de su carrera.

“He vivido lo mejor de mi vida futbolística. Haber quedado campeón con Universitario ha sido tan importante para mi vida. Me ha marcado como no te imaginas. A Universitario lo quiero mucho, vuelvo y repito: me voy muy feliz, por haber ayudado a conseguir el tricampeonato para Universitario”, señaló el ecuatoriano que deja el club con la satisfacción de haber sido una pieza fundamental en la obtención del tricampeonato.

Una salida que deja un vacío en Universitario

La partida de Carabalí representa un duro golpe para el equipo de Héctor Cúper. El conjunto crema ya había perdido a Paolo Reyna y ahora se queda con César Inga como principal alternativa en el lateral izquierdo.

José Carabalí se va de Universitario y deja un mensaje que conmueve a la hinchada crema. Foto: Universitario

El legado de José Carabalí en la ‘U’

José Carabalí llegó a Universitario a inicios de 2025 por pedido de Fabián Bustos y rápidamente se convirtió en titular indiscutible. Su rendimiento fue determinante en el tricampeonato nacional y también destacó en la Copa Libertadores, donde firmó actuaciones sobresalientes, entre ellas el triunfo ante Nacional de Uruguay en el Estadio Monumental.

El ecuatoriano se despide de Universitario con un balance de 2 goles y 12 asistencias en 60 partidos, números que reflejan la importancia que tuvo en el esquema crema. Todo apunta a que continuará su carrera en el fútbol ecuatoriano.

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