El nuevo año y las vacaciones renuevan sensaciones. Compartir con la familia y recuperar el tiempo perdido en una campaña de futbolista ayuda a cerrar heridas. Y los suyos sirvieron de medicina para José Carvallo. El portero de Universitario de Deportes, tras disfrutar de las playas del sur, volvió rápidamente y se puso a la orden de Ángel Comizzo en la pretemporada que ya rueda en Campo Mar. En esta entrevista, el seleccionado nacional confiesa que extrañará el Clásico ante Alianza y que, hasta la fecha, no revivió las finales del pasado diciembre frente a Sporting Cristal.

- ¿Volviste a ver los videos de las finales contra Cristal?

La verdad que no. No los vi. Fueron días muy duros y difíciles. Fue triste. Son circunstancias del fútbol. Lo importante es que voltee la página. Estoy con toda la ilusión de pelear otro torneo y llegar a otra final para ganarla. No volví a ver el partido porque estaba dolido.

- ¿No retrocedes y procesas los errores particular que tuvieron en los goles en contra?

No. Como te digo, eso ya pasó. Uno debe entender, como dijo Marcelo Gallardo, que el futbolista va a vivir con aciertos y errores. Yo trato de no quedarme con eso y pensar en lo que viene.

- ¿Desestabilizó al equipo en las finales que se hable tanto de la salida de Hohberg a la U de Chile?

No. Lo de ‘Ale’ apareció desde mucho antes. Inclusive antes del Clausura. Son temas futbolísticos que pasan. En todos los equipos. Es normal. Nosotros convivimos con esas cosas. Para nosotros es parte de nuestra chamba. Que te venga una oferta, que no te venga, que hables con la dirigencia. Para eso está la gente encargada. Por eso están los representantes y el futbolista tiene que estar enfocado en lo suyo.

- ¿La U pudo llegar mejor a la final? Federico Alonso ni Dos Santos estaban al cien porciento…

No. La U llegó muy bien y Cristal es justo campeón. En el Clausura sí tuvimos muchos lesionados y yo perdí junto con Corzo cuatro partidos por estar en la Selección. No estuvimos con el equipo completo. Pero a las finales llegamos bien.

- Va a ser difícil reemplazar los 25 goles (Universitario hizo 50 en 2020) de Dos Santos y Hohberg…

Sí. Son dos jugadores importantes que ya no están. Confiamos en que la directiva buscará buenas alternativa de nueve y extremo. Está ‘Tito’ Urruti. Se quedó y tiene gol. Es un jugador que no tuvo mucha continuidad. Seguramente en esta temporada tendrá más. Es un futbolista que en lo personal me gusta mucho.

- ¿Qué concepto conservas de las nuevas caras: Valera y Murrugara?

Son dos buenos muchachos. A Jorge Murrugarra lo conozco de UTC. He estado dos temporadas con él. La verdad que le tengo mucho aprecio y ha mejorado muchísimo. Se va a adaptar muy bien a la U. En el caso de Alex, creo que es una revelación. Hizo un buen torneo y goles. Es un delantero fuerte. Potente. Tiene jugadas sorpresivas. Jugaba futbol playa y a veces de un bote o rebote te saca algo interesante. Nos va a ayudar bastante.

- ¿Cuánto te suma el regreso de un Zubzuck más experimentado?

Mucho. Ya he trabajado con Patrick. En 2019 lo tuve de compañero. Es un muy buen profesional. Tuvo un buen año en Vallejo. Así que va a elevar la competencia junto a los demás arqueros. Va a ser un año donde habrá Selección y vamos a necesitar de todos.

- Vuelven a jugar Libertadores. Es distinto ingresar directamente a zona de grupos.

Sí. Queremos competir. Dios quiera que podamos pasar de ronda. Sería algo muy importante para la U. Sabemos que es durísimo. Hay que prepararnos también para el torneo local.

- Mencionas el torneo local, ¿vas a extrañar el Clásico?.

Sí, claro. Los clásicos se extrañan. Obviamente uno quiere jugar el partido más lindo del año, que es contra tu clásico rival. Lastimosamente Alianza está en esta situación y ojalá que pueda regresar lo más pronto posible.

- ¿Cuánto afectará para el fútbol nacional que Alianza no esté en Primera?

Bastante. Es difícil creer que Alianza esté en Segunda. Afectará por lo que representa y por los enfrentamientos a nivel de taquilla, juego y emoción del torneo. Para todos los equipos enfrentar a la U y Alianza es una motivación aparte.

- ¿Qué percepción sobre Leao Butrón, quien termina así su carrera en Alianza?

Leao me parece un gran arquero. Son situaciones que pueden pasar y nadie está libre de eso. Ha jugado hasta los 43 años. Es un ejemplo para tratar de mantenerse a un buen nivel pasados los 40. No tengo mucho más que decir. A cualquiera le puede tocar.

- Hablando de la U y Alianza, ¿estás de acuerdo con las declaraciones de Comizzo? Dijo que Cristal no está al nivel de cremas ni blanquiazules.

Cada persona tiene su opinión y es respetable. Si Ángel piensa eso, hay que respetarlo. Yo lo que creo es que por historia definitivamente la U y Alianza son equipos de mucha tradición. Es un conglomerado de muchas cosas. De hinchas, de títulos, de vivencias. Eso no lo va a negar nadie. Lo que sí no podemos discutir es que Cristal es una gran institución. Es un ejemplo. Se manejan muy bien. No estoy descubriendo nada.

- ¿Qué tipo de líder es Comizzo? ¿Así como es en las entrevistas es con los jugadores?

Ahora en esta última etapa, lo he sentido más abierto con el jugador. Más comunicativo y eso es bueno. Hay una relación de mucho respeto con él. Nos sentimos cómodos. Los resultados lo respaldan. Ha salido campeón con la U en 2013 y subcampeón en el 2020. Como jugó en River, un grande de Argentina, te hace ver dónde estás. Te refuerza que estás en la U y debes comportarte a la altura para salir campeón. Lo repite en los entrenamientos para que nos exijamos al máximo. Para que sepamos qué camiseta representamos.

- ¿Es Sporting Cristal otra vez el rival a vencer en el 2021?

Todos los equipos son duros. Cristal viene haciendo muy buenos torneos.

- Una línea de Jorge Cazulo, quien se retiró del fútbol.

Jorge es una persona que hizo una gran carrera aquí y considero que mantuvo siempre una línea dentro y fuera de la cancha. Ha sido un gran líder en Cristal y le quiero desear lo mejor en esta nueva etapa de formador. Creo que aportó muchísimo.

- ¿Qué esperas de este año en la Selección? Habrá Copa América, pero la prioridad es marzo.

Sí. Ojalá que pueda estar convocado y para eso tengo que trabajar bien en mi club.

- ¿Pasa a ser una tarea pendiente salir campeón con la U?

Todos los años el jugador de la U debe entender que está obligado a pelear el título. Nosotros vamos a dar el máximo y estamos ilusionados por poder ganarlo. Estar en la U te exige eso: siempre salir campeón.

