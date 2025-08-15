Universitario de Deportes sufrió una de sus peores derrotas en Copa Libertadores, el último jueves ante Palmeiras, generándose un ambiente un tanto hostil entre el hincha y el plantel.
Al respecto, el excapitán de la ‘U’, José Carvallo, dejó un sentido mensaje para el mundo crema en estos días que no son tan buenos para los vigentes campeones nacionales.
“Hoy muchos celebran, pero estos son los momentos que más nos gustan, los difíciles, nos levantamos y luchamos, así es la ‘U’”, escribió en una historia de Instagram.
Esta publicación fue acompañada por una imagen suya en el estadio Monumental justo a la Trinchera Norte, barra principal de Universitario, que acompañó en gran número ante los brasileños.
Este domingo al mediodía, la ‘U’ visitará a Sport Huancayo y luego viajará a Sao Paulo para el duelo de vuelta ante Palmeiras.
