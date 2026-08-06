Aldo Corzo fue capitán en la derrota de Universitario ante Alianza Atlético. (Foto: GEC)
Aldo Corzo fue capitán en la derrota de Universitario ante Alianza Atlético. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El exarquero de Universitario de Deportes, José Carvallo, se pronunció sobre el presente de Aldo Corzo y dejó clara su postura sobre quién debería ocupar el lateral derecho si Héctor Cúper mantiene un sistema con línea de cuatro defensores.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.