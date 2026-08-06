El exarquero de Universitario de Deportes, José Carvallo, se pronunció sobre el presente de Aldo Corzo y dejó clara su postura sobre quién debería ocupar el lateral derecho si Héctor Cúper mantiene un sistema con línea de cuatro defensores.

Durante su participación en Fútbol como Cancha de RPP, Carvallo resaltó no solo las condiciones del experimentado defensor, sino también su compromiso con el plantel, pese a no tener continuidad como titular.

José Carvallo y Aldo Corzo retornaron a los entrenamientos de la 'U' en Campo Mar. (Foto: Twitter)

José Carvallo no duda de Aldo Corzo como lateral derecho

Para Carvallo, Corzo reúne las condiciones necesarias para ser titular en ese puesto si el técnico argentino mantiene su idea táctica.

“Si Cúper va a seguir jugando con línea de cuatro, yo pondría a ojos cerrados a Aldo Corzo de lateral derecho. Me sorprendió lo involucrado que está con el equipo. A veces por no estar jugando puedes dejar de lado detalles, pero está muy comprometido”.

El exguardameta considera que la experiencia y el liderazgo del defensor pueden ser determinantes para el funcionamiento del equipo.

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