Una vez ‘crema’, ‘crema para siempre. José Carvallo ya había anticipado que sería su última temporada en Universitario de Deportes tras campeonar en la Liga 1 Betsson, pero hoy se hizo real. A través de su cuenta de Instagram, el capitán ‘merengue’ se despidió de la institución.

Entre idas y venidas fueron 13 temporadas de Carvallo en tienda crema, en donde pudo conseguir dos títulos nacionales y disputó 339 partidos, el máximo de encuentros que un portero disputó en Universitario.

Además de agradecer a la hinchada, también tuvo palabras para la dirigencia, quien tuvo la intención de renovarle el contrato, pero al final la decisión del futbolista de 37 años fue otra.

“Ser del la ‘U’ es un sentimiento único, pero soy consciente que en la vida todo tiene su tiempo. Hoy es tiempo de partir dejando en lo más alto al club, sé que es un hasta luego, porque la ‘U’ es y será mi casa”, indicó.

“Agradecer también a todos mis compañeros y trabajadores del club por el respeto y confianza que me tuvieron, me voy tranquilo porque hay un grupo espectacular y siento que he dejado un liderazgo importante, como me lo enseñaron a mí cuando era chico: fe, respeto, humildad, trabajo, esfuerzo y amor por la ‘U’”, agregó.

“Gracias también a la dirigencia por la intención de querer que me quede, pero entiendo que se ha cerrado un ciclo y de la manera perfecta, y por supuesto gracias a toda la gente por sus muestras de cariño en todos estos años”, culminó.